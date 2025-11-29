जयपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार, पंक्चर वाले के क्यूआर कोड का करता था इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में जयपुर यातायात पुलिस का एक कॉन्स्टेबल वाहनों के चालान नहीं काटने के बदले में पंक्चर बनाने वाले के माध्यम से रिश्वत के पैसे लेता था। कॉन्स्टेबल रिश्वत के पैसे खुद नहीं लेकर वाहनों के पंक्चर बनाने करने वाले को दिलवा देता था। वह ऑनलाइन रिश्वत लेने के लिए भी पंक्चर बनाने वाले के क्यूआर कोड का उपयोग करता था।

मामले का राजफाश होने के बाद पुलिस ने कॉन्स्टेबल एवं पंक्चर बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को शनिवार को जयपुर जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया है।

बजाज नगर पुलिस थाना अधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि अवैध वसूली के मामले में कांस्टेबल भवानी सिंह एवं वाहनों के पंक्चर बनाने वाले मोहम्मद मुस्ताक को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।