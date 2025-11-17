जयपुर में निलंबन की धमकी देने का आरोप लगा शिक्षक ने की आत्महत्या, किसे ठहराया जिम्मेदार?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक ने रविवार को ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले शिक्षक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा , जिसमें उसने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा निलंबित करने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

इस सुसाइड नोट को पुलिस ने उसकी पेंट की जेब से बरामद किया। मृतक शिक्षक मुकुश कुमार जांगिड़ राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल नारीकाबास में कार्यरत था। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि एसआइआर योजना के तहत वह कार्य की अधिकता से परेशान था।