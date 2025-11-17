Language
    जयपुर में निलंबन की धमकी देने का आरोप लगा शिक्षक ने की आत्महत्या, किसे ठहराया जिम्मेदार?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:30 AM (IST)

    जयपुर के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक शिक्षक ने अपने सुसाइड नोट में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों पर निलंबन की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिक्षक एसआईआर योजना के तहत काम के दबाव से परेशान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    निलंबन की धमकी से शिक्षक ने की आत्महत्या (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक ने रविवार को ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले शिक्षक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा , जिसमें उसने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा निलंबित करने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

    इस सुसाइड नोट को पुलिस ने उसकी पेंट की जेब से बरामद किया। मृतक शिक्षक मुकुश कुमार जांगिड़ राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल नारीकाबास में कार्यरत था। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि एसआइआर योजना के तहत वह कार्य की अधिकता से परेशान था।

    कौन बना रहा था दबाव

    समय की कमी है। एसआईआर के प्रभारी सीताराम बुनकर लगातार काम को लेकर दबाव बना रहे हैं। काम नहीं करने पर निलंबित करने की धमकी देते हैं। पुलिस के अनुसार शिक्षक का शव रविवार सुबह बिंदायका रेलवे फाटक के कुछ दूर रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है।

