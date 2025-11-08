'बेटी कहती थी मुझे स्कूल मत भेजो', जयपुर सुसाइड केस में माता-पिता ने किया खुलासा

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर स्कूल सुसाइड केस में कई बातें सामने आई हैं, लेकिन मृतक अमायरा की मां एक साल पुरानी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग का जिक्र करते हुए कहती हैं कि यह मैंने स्कूल की टीचर को भेजा था लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। अगर लिया होता तो आज बेटी जिंदा होती। व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग अमायरा बार-बार कह रही है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती... मुझे मत भेजो।

उसकी मां शिवानी मीणा ने ऑडियो रिकॉर्ड किया और उसे अपनी बेटी की कक्षा अध्यापिका को भेज दिया, इस उम्मीद में कि इससे स्कूल को उनकी बेटी को परेशान करने वाली किसी बात के बारे में पता चल जाएगा। मां ने आरोप लगाया कि मैंने कक्षा अध्यापक से बात की, मैंने मैनेजर से एक बार नहीं, बल्कि पिछले एक साल में कई बार बात की, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी।

एक साल बाद, 1 नवंबर को, जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल की नौ वर्षीय छात्रा ने स्कूल की चौथी मंज़िल से छलांग लगा दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके माता-पिता का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उसे बार-बार धमकाए जाने, छेड़ने और यौन संबंध वाली गालियां देने की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया।

मृतक के पिता विजय मीणा, एक अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) की याद दिलाते हैं, जहां, उनके अनुसार, बच्चों के एक समूह ने अमायरा और एक अन्य लड़के की ओर इशारा किया। जिसके बाद उनकी बेटी शर्मिंदा होकर विजय के पीछे छिप गई, एक तरह से वह उसे चिढ़ा रहे थे। विजय ने पीटीएम में इस मुद्दे को उठाया था।

विजय ने कहा कि शिक्षक ने मुझे बताया कि यह एक सहशिक्षा विद्यालय है और अमायरा को सभी बच्चों से, यहां तक कि लड़कों से भी, बात करना सीखना होगा। मैंने शिक्षिका से कहा कि अगर वह लड़कों से बात नहीं करना चाहती तो यह मेरी बेटी की मर्जी है।