अब एयरपोर्ट पर सामान छूटने-खोने पर यात्री नहीं होंगे परेशान, शुरू हुआ AI आधारित 'लास्ट एंड फाउंड' सिस्टम
देश में सबसे पहले जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) आधारित ''लास्ट एंड फाउंड'' प्रणाली लागू की जा रही है। हवाई अड्डा लिमि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,जयपुर। देश में सबसे पहले जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) आधारित ''लास्ट एंड फाउंड'' प्रणाली लागू की जा रही है। हवाई अड्डा लिमिटेड ने यात्रियों के खोये हुए सामान को तलाशने और उन्हें सौंपने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली प्रारंभ की है।
अब यात्रियों को अपना सामन खोने अथवा छूटने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें आसानी से अपना सामान मिल जाएगा। इस तकनीक की अधिकारिक घोषणा बुधवार को की गई है।
जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां दोनों टमिनल पर पूरे सप्ताह 24 घंटे यह सुविधा मिलेगी।
हवाई अड्डा प्रवक्ता के अनुसार जयपुर हवाई अड्डा लास्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है।
सामान को सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पद्धति को अपनाया गया है, जिससे सामान को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकेगा। एआइ सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस तकनीक पर करीब तीन महीने पहले से काम हो रहा था।
हवाई अड्डा प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रणाली में एआइ पावर्ड कैमरों का उपयोग किया गया है। जैसे ही सामान हवाई अड्डा परिसर में मिलता है। कैमरा सामान की फोटो लेकर उसका विवरण, स्थान, तारीख एवं समय के साथ आटोमैटिक रूप से सिस्टम में दर्ज करेगा। अब कोई भी यात्री वेबसाइट से खोये हुए सामान की स्थिति के बारे में पता कर सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।