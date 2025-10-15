Jaipur Court Bomb Threat: जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप
जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर की घेराबंदी कर दी और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पत्र भेजने वाले की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर जिला सत्र न्यायालय में बुधवार को एक धमकी भरी ईमेल मिलने से अफरा-तफरी मच गई। ईमेल में न्यायालय में बम रखे होने का दावा किया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस, डाग स्क्वायड और अन्य टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे भवन को खाली करवाकर जांच की।
हालांकि, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस उपायुक्त हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि ईमेल पाक्सो न्यायालय की आधिकारिक आइडी पर आई थी। जांच के बाद सूचना असत्य साबित हुई। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी है।
