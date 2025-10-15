Jaipur Court Bomb Threat: जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर की घेराबंदी कर दी और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पत्र भेजने वाले की तलाश जारी है।