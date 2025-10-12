दिल्ली के जैन मंदिर में चोरी, शिखर पर जड़ा 30 किलो का कलश रातोंरात गायब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में जैन मंदिर से चोरी की वारदात सामने आई है। जहां करीब 40 लाख रुपये कीमत का सोने मढ़ा कलश चोरी हो गया है। यह घटना शुक्रवार रात की है। जब लोग करवा चौथ का त्यौहार बना रहे थे। मंदिर से कलश चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर स्थित जिस जैन मंदिर से कलश चोरी हुई। उस कलश का वजन लगभग 25 से 30 किलोग्राम था। पुलिस ने बताया कि जैन मंदिर के शिखर से करीब 40 लाख रुपये मूल्य का सोने का कलश कथित तौर पर चोरी हो गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना लाल किले के निकट एक जैन धार्मिक आयोजन से लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की चोरी की घटना के कुछ दिन बाद हुई है।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, जैन मंदिर से चोरी हुए कलश का वजन लगभग 25 से 30 किलोग्राम है और यह तांबे और सोने से बना है। चोरी की यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की यह घटना शुक्रवार देर रात को हुई, जब इलाके के अधिकांश लोग करवा चौथ के त्यौहार में व्यस्त थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी बिजली के तारों का उपयोग करके मंदिर की छत पर चढ़े, शिखर तक पहुंचे और सोने की परत चढ़े 'कलश' को हटाकर भाग गए। शनिवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने मंदिर के ऊपर से कलश गायब देखा तो इसकी सूचना मंदिर प्रबंधन को दी।

पुलिस कर रही जांच पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में एक युवक रात करीब 11.45 बजे बाहर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर वह ऊपर चढ़कर कथित तौर पर कलश ले गया। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करके संदिग्ध की पहचान करने और उसका पता लगाने की कोशिश जारी है।