10 Oct 2025 12:57:18 PM

जागरण साहित्य सृजन सम्मान 500 से अधिक प्रविष्टियां आईं

जागरण साहित्य सृजन सम्मान के लिए वर्ष 2024 में प्रकाशित कृतियों के लेखकों/प्रकाशकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं थीं। इस सम्मान के लिए 500 से अधिक प्रविष्टियां आईं जिनमें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कई लेखकों की कृतियां शामिल थीं। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से अलंकृत लेखक की पुस्तक भी जूरी के समक्ष रखी गई थी।

पहले चरण में एक चयन समिति ने आधार सूची तैयार की और उसको मुख्य जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया। नई दिल्ली में आयोजित जूरी की बैठक में तीनों सदस्यों ने गहन मंथन किया और सर्वसम्मति से एक लेखक का चयन किया गया। चयनित लेखक को शुक्रवार की शाम गृह मंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा।