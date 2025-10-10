Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    नरेन्द्र मोहन जी की स्‍मृति में आज प्रदान किया जाएगा जागरण साहित्य सृजन सम्मान, गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्‍य अतिथि

    Jagran Sahitya Srijan Samman live: दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक और लेखक नरेन्द्र मोहन जी की जयंती के अवसर पर आज यानी, 10 अक्टूबर, 2025 को उनकी स्मृति में जागरण साहित्य सृजन सम्मान प्रदान किया जाएगा। चयनित लेखक को 11 लाख रुपये और स्मृति चिह्न मिलेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह चयनित लेखक को सम्मानित करेंगे।

    By Deepti Mishra Fri, 10 Oct 2025 11:53 AM (IST)
    नरेन्द्र मोहन जी की स्‍मृति में आज प्रदान किया जाएगा जागरण साहित्य सृजन सम्मान, गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्‍य अतिथि

    डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। Narendra Mohan Smriti Vyakhyan: दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक और लेखक नरेन्द्र मोहन जी की जयंती के अवसर पर 10 अक्टूबर, 2025 को उनकी स्मृति में जागरण साहित्य सृजन सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान के अंतर्गत चयनित लेखक को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि के अलावा स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।

    गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह चयनित लेखक को सम्मानित करेंगे। अपनी भाषा हिंदी को समृद्ध करने के दैनिक जागरण के अभियान 'हिंदी हैं हम' के अंतर्गत यह सम्मान दिया जा रहा है।

    10 Oct 20251:02:36 PM

    नरेन्द्र मोहन जी ने पत्रकारिता के मानदंड निर्धारित किए 

    नरेन्द्र मोहन जी ने 37 वर्ष तक दैनिक जागरण के संपादक और प्रधान संपादक के रूप में पत्रकारिता के उन मानदंडों की स्थापना की, जिन पर चलकर दैनिक जागरण आज भी नई सफलताएं अर्जित कर रहा है। उन्होंने बड़ी संख्या में संपादकों पत्रकारों को उनको भविष्य की भूमिका के लिए तैयार किया। 

    10 Oct 202512:57:18 PM

    जागरण साहित्य सृजन सम्मान 500 से अधिक प्रविष्टियां आईं 

    जागरण साहित्य सृजन सम्मान के लिए वर्ष 2024 में प्रकाशित कृतियों के लेखकों/प्रकाशकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं थीं। इस सम्मान के लिए 500 से अधिक प्रविष्टियां आईं जिनमें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कई लेखकों की कृतियां शामिल थीं। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से अलंकृत लेखक की पुस्तक भी जूरी के समक्ष रखी गई थी।

    पहले चरण में एक चयन समिति ने आधार सूची तैयार की और उसको मुख्य जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया। नई दिल्ली में आयोजित जूरी की बैठक में तीनों सदस्यों ने गहन मंथन किया और सर्वसम्मति से एक लेखक का चयन किया गया। चयनित लेखक को शुक्रवार की शाम गृह मंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा।

    10 Oct 202512:07:56 PM

    दैनिक जागरण साहित्य सृजन सम्मान

    जागरण साहित्य सृजन सम्मान प्रतिवर्ष एक हिंदी लेखक को दिया जाना तय किया गया है। यह इसका पहला वर्ष है । जागरण साहित्य सृजन सम्मान के लिए इस वर्ष के रचनाकार का चयन एक विशिष्ट चयन समिति ने किया है। इस चयन समिति में कवि और गीतकार प्रसून जोशी, मराठी और हिंदी में समान रूप से प्रतिष्ठित लेखक शरण कुमार लिंबाले और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव और वरिष्ठ लेखक डॉ. सच्चिदानंद जोशी शामिल हैं।