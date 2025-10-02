ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पेश की मानवता की मिसाल, एक्सीडेंट में घायल महिला को कंधे पर टांगकर पहुंचाया अस्पताल, वीडियो
जबलपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी जितेंद्र दुबे ने मानवता दिखाई। रविवार रात आगा चौक पर ड्यूटी के दौरान उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल एक महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जबकि भीड़ देखती रही। अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी थी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कांस्टेबल दुबे ने बिना देर किए महिला को अस्पताल पहुँचाया और उसकी जान बचाई।
डिजिटल डेस्क, मध्य प्रदेश। जबलपुर के एक ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी ने मानवता की मिसाल पेश की है. रविवार को कॉन्स्टेबल ने सड़क हादसे में घायल एक महिला को कांधे पर टांग कर अस्पताल पहुंचाया।
इस दौरान वहां मौजूद भीड़ देखती रही। कोई इस घटना का वीडियो बनता रहा तो कोई महज दर्शक बनकर पूरे सीन को देखता रहा। कॉन्स्टेबल के इस काम पर पुलिस अफसरों ने उसे शाबाशी भी दी.
जबलपुर के एक ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी ने मानवता की मिसाल पेश की है. रविवार को कॉन्स्टेबल ने सड़क हादसे में घायल एक महिला को कंधे पर टांगकर अस्पताल पहुंचाया।
कंधे पर टांग कर घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल
जानकारी के अनुसार मालवीय चौक ट्रैफिक थाने में पदस्थ कॉन्स्टेबल जितेन्द्र दुबे की ड्यूटी रविवार रात आगा चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई थी। रात करीब दस बजे कॉन्स्टेबल ड्यूटी कर रहा था। तभी वहां अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार एक महिला को टक्कर मार दी। घटना में मोपेड जहां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं महिला भी जख्मी हो गई। उसके पैर व हाथ से लगातार खून बह रहा था।
कॉन्स्टेबल की पेश की मानवता की मिसाल
इस नज़ारे को देख घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। कोई वीडियो बना रहा था, तो कोई एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाने की बात कर रहा था। तभी भीड़ देखकर कॉन्स्टेबल वहां पहुंचा। बिना देर किए उसने महिला को उठाया और कांधे पर टांगकर वहां स्थित एक निजी अस्पताल ले गया, जहां महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया। वहां से लौटने के बाद आरक्षक ने महिला की क्षतिग्रस्त मोपेड को सड़क से किनारे कर ट्रैफिक सुचारू किया और फिर व्यवस्था संभाली।
