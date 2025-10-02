ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पेश की मानवता की मिसाल, एक्सीडेंट में घायल महिला को कंधे पर टांगकर पहुंचाया अस्पताल, वीडियो

डिजिटल डेस्क, मध्य प्रदेश। जबलपुर के एक ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी ने मानवता की मिसाल पेश की है. रविवार को कॉन्स्टेबल ने सड़क हादसे में घायल एक महिला को कांधे पर टांग कर अस्पताल पहुंचाया।

इस दौरान वहां मौजूद भीड़ देखती रही। कोई इस घटना का वीडियो बनता रहा तो कोई महज दर्शक बनकर पूरे सीन को देखता रहा। कॉन्स्टेबल के इस काम पर पुलिस अफसरों ने उसे शाबाशी भी दी.

कंधे पर टांग कर घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल

जानकारी के अनुसार मालवीय चौक ट्रैफिक थाने में पदस्थ कॉन्स्टेबल जितेन्द्र दुबे की ड्यूटी रविवार रात आगा चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई थी। रात करीब दस बजे कॉन्स्टेबल ड्यूटी कर रहा था। तभी वहां अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार एक महिला को टक्कर मार दी। घटना में मोपेड जहां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं महिला भी जख्मी हो गई। उसके पैर व हाथ से लगातार खून बह रहा था।