जबलपुर में बड़ा हादसा, डिंडोरी जा रही बस अचानक पलटी; 15 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खमरिया थाना क्षेत्र में रविवार को एक यात्री बस अचानक पलट गई। बस में सवार 15 से ज्यादा यात्रियों को चोट आयी हैं। सभी को रांझी अस्पताल में भर्ती किया गया है। यात्री एमपी 20 पीए 0914 जबलपुर से डिंडोरी जा रही थी।

दोपहर बाद बस रांझी को पार कर ओएफके अस्पताल के पास पहुंची, तभी दुर्घटना हुई। हादसे से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर तुरंत रांझी और खमरिया पुलिस पहुंची। बस में अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को नजदीकी ओएफके और रांझी अस्पताल ले जाया गया।