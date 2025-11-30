Language
    जबलपुर में बड़ा हादसा, डिंडोरी जा रही बस अचानक पलटी; 15 यात्री घायल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    जबलपुर से डिंडोरी जा रही एक यात्री बस खमरिया थाना क्षेत्र में पलट गई, जिससे 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को रांझी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में बस की गति अधिक होने और चालक के नियंत्रण खोने को दुर्घटना का कारण बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जबलपुर से डिंडोरी जा रही बस पलटी 15 यात्री घायल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खमरिया थाना क्षेत्र में रविवार को एक यात्री बस अचानक पलट गई। बस में सवार 15 से ज्यादा यात्रियों को चोट आयी हैं। सभी को रांझी अस्पताल में भर्ती किया गया है। यात्री एमपी 20 पीए 0914 जबलपुर से डिंडोरी जा रही थी।

    दोपहर बाद बस रांझी को पार कर ओएफके अस्पताल के पास पहुंची, तभी दुर्घटना हुई। हादसे से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर तुरंत रांझी और खमरिया पुलिस पहुंची। बस में अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को नजदीकी ओएफके और रांझी अस्पताल ले जाया गया।

    बस की गति थी ज्यादा

    प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रुप से घायल दो यात्रियों को जिला विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक छानबीन में बस की गति ज्यादा होने और चालक के नियंत्रण खोने से दुर्घटना होने का पता चला है।

