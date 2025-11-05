जबलपुर: अमरकंटक मार्ग पर बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर कहानी देवी के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शहपुरा थाना क्षेत्र के कोहानी देवरी गांव के पास हुई इस घटना में बाइक सवार एक युवक, दो महिलाएं और एक बच्ची शामिल हैं। मृतकों की पहचान जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र के रूप में हुई है, और पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है।

जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर भीषण टक्कर