जबलपुर: अमरकंटक मार्ग पर बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत
जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर कहानी देवी के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शहपुरा थाना क्षेत्र के कोहानी देवरी गांव के पास हुई इस घटना में बाइक सवार एक युवक, दो महिलाएं और एक बच्ची शामिल हैं। मृतकों की पहचान जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र के रूप में हुई है, और पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जबलपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग में कहानी देवी के पास ट्रक से भिड़ंत होने पर बाइक सवार चार लोगों की मौत हो गई। बुधवार की शाम शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहानी देवरी के पास ट्रैक और बाइक में आमने-सामने भिड़त हुई।
बाइक चालक युवक,उसमे सवार दो महिलाएं और एक बच्ची की मौत हुई है। मृतक जबलपुर जिले के कुंडम थाना अंतर्गत बताये जा रहे हैं। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है।
