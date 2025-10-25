'ITBP वीरता और समर्पण का प्रतीक', पीएम मोदी बोले- कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हैं

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के स्थापना दिवस पर आइटीबीपी के कर्मियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्हें वीरता और समर्पण का प्रतीक बताया। आइटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी।

पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आइटीबीपी के हिमवीरों और उनके परिवारों को इस बल के स्थापना दिवस की शुभकामना। यह बल वीरता और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वे सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान उनके प्रयास लोगों में आइटीबीपी के प्रति बहुत गर्व का भाव पैदा करते हैं।