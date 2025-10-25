'ITBP वीरता और समर्पण का प्रतीक', पीएम मोदी बोले- कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हैं

Language
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के स्थापना दिवस पर आइटीबीपी के कर्मियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्हें वीरता और समर्पण का प्रतीक बताया। आइटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आइटीबीपी के हिमवीरों और उनके परिवारों को इस बल के स्थापना दिवस की शुभकामना।

    'ITBP वीरता और समर्पण का प्रतीक', पीएम मोदी (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के स्थापना दिवस पर आइटीबीपी के कर्मियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्हें वीरता और समर्पण का प्रतीक बताया। आइटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी।

    पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आइटीबीपी के हिमवीरों और उनके परिवारों को इस बल के स्थापना दिवस की शुभकामना। यह बल वीरता और समर्पण का प्रतीक है।

     

    उन्होंने कहा कि वे सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान उनके प्रयास लोगों में आइटीबीपी के प्रति बहुत गर्व का भाव पैदा करते हैं।

     

    वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आइटीबीपी के जवानों को इसकी स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठोर जलवायु परिस्थितियों में राष्ट्र की गरिमा की रक्षा करने के लिए 'हिमवीरों' की प्रशंसा की।

     

    एक्स पर पोस्ट में शाह ने उनके साहस और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार मिसाल कायम की है। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी।