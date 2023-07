Chandrayaan-3 की लॉन्चिंग पर ISRO चेयरमैन का बड़ा बयान, कहा- हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में होंगे सक्षम

नई दिल्ली, एएनआई। Chandrayan 3: चंद्रयान-3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) जुलाई के तीसरे सप्ताह में चंद्रयान-3 को लॉन्च करने वाला है। हालांकि, यह किस दिन लॉन्च होगा इसपर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, इस बीच इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का चंद्रयान-3 को लेकर बड़ा बयान सामने आया है।

चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर 3 जून (सोमवार) को इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होंगे। साथ ही उन्होंने चंद्रयान-3 को लॉन्च करने की तारीख पर कहा कि इसका दिन 13 जुलाई है, लेकिन यह 19 जुलाई तक भी जा सकता है।"

Delhi | On the launch of Chandrayan 3, ISRO Chairman, S Somanath says, "We will be able to do a soft landing on the moon. The launch day is July 13, it can go upto 19th." pic.twitter.com/EWDkQkAf9q