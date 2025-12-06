भारत को 40 हजार लाइट मशीन गन की पहली खेप देगी इजराइली रक्षा कंपनी, 2026 की होगी डिलिवरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रमुख इजराइली रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज (आइडब्ल्यूआइ) ने कहा है कि वह अगले साल की शुरुआत में भारत को 40 हजार लाइट मशीन गन (एलएमजी) की पहली खेप की आपूर्ति कर सकती है। इसके अलावा, वह लगभग एक लाख 70 हजार अत्याधुनिक कार्बाइन की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अंतिम चरण में है।

आइडब्ल्यूआइ के सीईओ शुकी श्वा‌र्ट्ज ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी वर्तमान में पिस्तौल, राइफल और मशीन गन सहित अपने उत्पादों के विपणन के लिए भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है।

श्वार्टज ने एक साक्षात्कार में कहा, ''हम इस समय तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हैं। पहला, 40 हजार लाइट मशीन गनों का अनुबंध है, जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। हमने सभी परीक्षण, ट्रायल और सरकारी जांच पूरी कर ली है और हमें उत्पादन का लाइसेंस मिल गया है। हमारा इरादा साल की शुरुआत में पहली खेप की आपूर्ति करने का है।''

आपूर्ति की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''एलएमजी की आपूर्ति पांच वर्षों के लिए है। हम इसे और तेजी से कर सकते हैं, लेकिन पहली आपूर्ति वर्ष के आरंभ में होगी।'' श्वार्टज ने बताया कि दूसरे कार्यक्रम में सीक्यूबी (क्लोज क्वार्टर्स बैटल) कार्बाइन निविदा शामिल है, जिसमें कंपनी दूसरी बोलीदाता थी। भारत फोर्ज प्राथमिक बोलीदाता है।

उन्होंने कहा, ''हमारा इरादा अनुबंध का 40 प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति करने का है। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं और मेरा मानना है कि इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।'' सीक्यूबी कार्बाइन की 60 प्रतिशत आपूर्ति भारत फोर्ज से की जाएगी, जबकि शेष 40 प्रतिशत (एक लाख 70 हजार इकाइयां) अदाणी समूह की सहायक कंपनी पीएलआर सिस्टम्स द्वारा आपूर्ति की जाएगी।