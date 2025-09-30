Language
    'भारत विश्व का नया निर्माता है...', प्रधानमंत्री मोदी से इजरायल ने की ये खास अपील

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना भारत जैसे देशों को क्षेत्र में पुनर्निर्माण करने की अनुमति देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की 20 सूत्रीय शांति योजना पर प्रतिक्रिया का स्वागत किया और कहा कि भारत क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

    इजरायल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहा है (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए शांति योजना भारत जैसे देशों को क्षेत्र में पुनर्निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने की अनुमति देगी, क्योंकि भारत पश्चिम एशिया में शांति के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।

    इजरायली राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 20 सूत्रीय शांति योजना पर प्रतिक्रिया का भी स्वागत किया और कहा कि भारत क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इजरायली राजदूत अजार ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, 'हम प्रधानमंत्री मोदी के बयान का स्वागत करते हैं। भारत क्षेत्र के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और हम इसका स्वागत करेंगे।'

    भारत का जताया आभार

    उन्होंने कहा, 'भारत गाजा में आर्थिक परियोजनाओं के संदर्भ में योगदान कर सकता है और इजरायल भी देश में निर्माण गतिविधियों में भारत की भागीदारी चाहता है। हम भारत सरकार के प्रति बहुत आभारी हैं। भारत हमारे क्षेत्र में शांति का समर्थन करने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। आर्थिक गतिविधियों के मामले में भारत के पास बहुत कुछ है।'

    उन्होंने कहा कि भारत विश्व का नया निर्माता है। जैसे आप भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्रों का भी निर्माण करें। आप (भारत) इसे करने में सक्षम हैं। ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद पेश की गई इस योजना के तहत गाजा में युद्ध का तुरंत अंत और हमास द्वारा पकड़े गए सभी बंधकों को 72 घंटे में रिहा करने का प्रस्ताव रखा गया है।

    हमास ने अभी तक शांति योजना को स्वीकार नहीं किया है। मोदी ने एक्स पर पोस्ट में गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप की व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत किया।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

