    हम कभी नहीं भूलेंगे... इजरायल ने भी माना भारत है ग्लोबल सुपरपावर, आतंकवाद को लेकर क्या कहा?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सा'आर ने भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बताते हुए उसकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, जो रक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। सा'आर ने हमास के हमलों के दौरान भारत के समर्थन की सराहना की और गाजा शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कही।

    इजरायल ने भारत को माना ग्लोबल पावर। इमेज सोर्स- DD न्यूज

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सा'आर ने भारत की जमकर तारीफ की है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत को एक ग्लोबल सुपरपावर बताया और कहा कि भारत और इजरायल बीच संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ये संबंध रक्षा, इनोवेशन से लेकर आतंकवाद विरोधी और उससे भी बहुत आगे तक फैले हुए हैं।

    एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान सा'आर ने कहा, "हम लगातार सुधार कर रहे हैं। हम भारत की दोस्ती के लिए आभारी हैं। हम रक्षा, कृषि और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इसे और मजबूत बनाने का जुनून रहता है।"

    पीएम मोदी की जमकर तारीफ

    7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर हमले करने के बाद भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए सा'आर ने कहा, "हम यह नहीं भूलेंगे कि हमले के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विश्व नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया था।" उन्होंने कहा, " हमले के दौरान भारत हमारे साथ खड़ा रहा, और हम इसे याद रखेंगे।"

    गाजा शांति प्रक्रिया में रुकावट पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'सबसे जरुरी बात यह है कि ट्रंप शांति योजना को ही एकमात्र विकल्प बनाए रखा जाए'। यह एक स्टेज-बाय-स्टेज प्लान है जो लागू करने लायक है। भारत एक विश्व नेता के तौर पर, यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है कि यह सही रास्ते पर रहे।"

    आतंकवाद पर भारत-इजरायल सहयोग मजबूत

    सा'आर ने माना कि भारत और इजरायल आतंकवाद का एक ही जैसा दर्द साझा करते हैं। उन्होंने कहा, "हर जगह आतंकवाद है। भारत के लोग इसकी भयावहता को जानते हैं। हम लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित करते हैं और खुफिया जानकारी, टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं।"

    आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए, सा'आर ने कहा कि इजरायल इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) जैसी पहलों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "युद्ध के कारण इसमें कुछ समय के लिए रुकावट आई थी, लेकिन हम फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।" अडानी ग्रुप की

    उन्होंने टूरिज्म, ट्रेड और इजरायल के डेवलपमेंट सेक्टर में योगदान देने वाले भारतीय मजदूरों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत और इजरायल के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

    जल्द होगी पीएम मोदी-नेतन्याहू की मुलकात

    विदेश मंत्री सा'आर ने प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच संबंधों के बारे में आशावादी अंदाज में इंटरव्यू को खत्म किया। उन्होंने कहा, "उनकी बातचीत बहुत खुली होती है। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही मिलेंगे।"

    उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि इजरायल अगले साल भारत में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में सीनियर लेवल पर हिस्सा लेगा जो दोनों लोकतंत्रों के बीच सहयोग की अगली सीमा का संकेत है।