    भारत में ईरानी राजदूत का कार्यकाल समाप्त, कहा- दोनों देश हैं स्वाभाविक मित्र

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    दिल्ली में ईरान के पूर्व राजदूत इराज इलाही ने भारत में अपने राजनयिक मिशन के समापन पर कहा कि भारत और ईरान स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने चाबहार बंदरगाह के संचालन को अपने कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जो क्षेत्रीय विकास में सहायक होगा। इलाही ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की और भारतीयों को ईरान आने के लिए आमंत्रित किया।

    Hero Image

    भारत में ईरानी राजदूत का कार्यकाल समाप्त (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में ईरान के पूर्व राजदूत इराज इलाही ने भारत में अपने राजनयिक मिशन का समापन करते हुए एक भावनात्मक विदाई नोट में कहा कि भारत और ईरान स्वाभाविक साझेदार हैं। इलाही ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि उनके कार्यकाल के दौरान चाबहार का संचालन शुरू हुआ, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

    ईरान और भारत के रिश्ते

    ईरानी राजदूत इराज इलाही ने कहा, ''मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईरान और भारत की स्वाभाविक संभावनाएं, सांस्कृतिक संबंध और साझा रणनीतिक स्वतंत्रता उन्हें स्वाभाविक साझेदार बनाती हैं। मुझे खुशी है कि इस कार्यकाल के दौरान, हमारे दो देशों के बीच चाबहार के रणनीतिक बंदरगाह में सहयोग सक्रिय हुआ-एक ऐसा द्वार जो जल्द ही ईरान के रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जो क्षेत्रीय विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेवा करेगा।''

    इलाही ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की और ईरान के समय में भारत के समर्थन की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने भारतीयों को ईरान आने और उनके सभ्यतागत संबंधों का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया।