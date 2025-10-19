भारत में ईरानी राजदूत का कार्यकाल समाप्त, कहा- दोनों देश हैं स्वाभाविक मित्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में ईरान के पूर्व राजदूत इराज इलाही ने भारत में अपने राजनयिक मिशन का समापन करते हुए एक भावनात्मक विदाई नोट में कहा कि भारत और ईरान स्वाभाविक साझेदार हैं। इलाही ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि उनके कार्यकाल के दौरान चाबहार का संचालन शुरू हुआ, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

ईरान और भारत के रिश्ते ईरानी राजदूत इराज इलाही ने कहा, ''मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईरान और भारत की स्वाभाविक संभावनाएं, सांस्कृतिक संबंध और साझा रणनीतिक स्वतंत्रता उन्हें स्वाभाविक साझेदार बनाती हैं। मुझे खुशी है कि इस कार्यकाल के दौरान, हमारे दो देशों के बीच चाबहार के रणनीतिक बंदरगाह में सहयोग सक्रिय हुआ-एक ऐसा द्वार जो जल्द ही ईरान के रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जो क्षेत्रीय विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेवा करेगा।''