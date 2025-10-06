Language
    MP News: आशीष खरे को बनाया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा, 6 IPS व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक आशीष खरे अब छिंदवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होंगे। सरकार ने छह आइपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। अनु बेनिवाल सर्वप्रिय सिन्हा आदित्य पटले और मंजीत सिंह चावला के भी तबादले हुए हैं। रश्मि धुर्वे डाबर का इंदौर तबादला निरस्त कर दिया गया है।

    आशीष खरे को बनाया गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक आशीष खरे अब छिंदवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होंगे। सरकार ने सोमवार को छह आइपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए।

    किस-किस का हुआ तबादला

    इसमें अनु बेनिवाल एसडीओपी मनावर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, सर्वप्रिय सिन्हा एसडीओपी बैरसिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली, आदित्य पटले सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर इंदौर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छतरपुर, मंजीत सिंह चावला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा जोन इंदौर को सहायक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय इंदौर ग्रामीण जोन पदस्थ किया है। वहीं, रश्मि धुर्वे डाबर सहायक पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन का इंदौर किया गया तबादला निरस्त कर पदस्थापना यथावत रखी गई है।

