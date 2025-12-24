पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के महानिदेशक और वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को उनके मूल कैडर महाराष्ट्र में वापस भेज दिया गया है।

उनके अगले महीने मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बनने की प्रबल संभावना है।

1990 बैच के आइपीएस अधिकारी दाते को मार्च 2024 में एनआइए का प्रमुख नियुक्त किया गया था। रश्मि शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद वह महाराष्ट्र कैडर के सबसे वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी होंगे।

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दाते की समयपूर्व प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र कैडर में वापस भेजने की स्वीकृति दी है।