Pushkar Mela: ब्रह्मा आरती के साथ आज होगा 'पुष्कर मेला' का आगाज, डिप्टी सीएम दिया कुमारी रहेंगी उपस्थित

जेएनएन, अजमेर। श्री पुष्कर मेला 2025 का गुरुवार को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मेला मैदान में ध्वजारोहण एवं ब्रह्मा मंदिर में आरती के साथ शुभारम्भ करेंगी। कार्यक्रम 30 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे पुष्कर मेला मैदान में आयोजित होगा।

ब्रह्मा आरती से आज होगा आगाज मेला का आगाज बुधवार 5 नवम्बर को मेला मैदान में प्रातः 9 बजे समापन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम और कला जत्था यात्रा, मटका दौड़, चम्मच दौड़ तथा रस्साकस्सी प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण से होगा। साथ ही उष्ट्र तथा अश्व प्रदर्शन होंगे। सायं 6 बजे पुष्कर सरोवर घाट में पुष्कर महाआरती होगी।

मेले के शुभारम्भ पर इस वर्ष ब्रह्मा आरती होगी अतिरिक्त जिला कलक्टर सुश्री ज्योति ककवानी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेले के शुभारम्भ पर इस वर्ष ब्रह्मा आरती होगी। इसके पश्चात पुष्कर की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती सांस्कृतिक यात्रा निकाली जाएगी।

इस यात्रा में स्थानीय कलाकार अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ऊंटों पर सवार होकर आकर्षक झांकियों और लोक ध्वनियों के माध्यम से पुष्कर की सांस्कृतिक छटा बिखेरेंगे। यह यात्रा मेले के उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण रहेगी और आगंतुकों को राजस्थान की लोक संस्कृति का जीवंत अनुभव प्रदान करेगी।

पुष्कर मेला प्रदेश और देश दोनों स्तरों पर सांस्कृतिक पहचान रखता है उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को मेले के उद्घाटन समारोह को गरिमामय, अनुशासित एवं पारंपरिक स्वरूप में आयोजित करने के लिए सभी तरह से स्वयं को तैयार रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पुष्कर मेला प्रदेश और देश दोनों स्तरों पर सांस्कृतिक पहचान रखता है। इसके लिए प्रत्येक गतिविधि स्थानीय लोक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि मेले के उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक संध्या के आयोजन में पुष्कर की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत नगाड़ा वादन की एक साथ 101 नगाड़ों की वल्र्ड रिकॉर्ड प्रस्तुति तथा राजस्थानी लोकनृत्य चरी नृत्य में 51 कलाकारों की सामूहिक प्रस्तुति इस बार मेले के अभिनव नवाचार के रूप में होने वाली है।

कार्यक्रमों से उद्घाटन दिवस उत्सवमय लगेगा ककवानी ने बताया कि ऐसा मेरवाड़ा क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण, संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए होगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की आरती, संस्कृति यात्रा, स्वागत समारोह, दीपदान, रंगोली सजावट एवं आतिशबाजी जैसे कार्यक्रमों से उद्घाटन दिवस उत्सवमय लगेगा। पारंपरिक परिधानों में प्रस्तुत कलाकार मेले की शोभा में वृद्धि करेंगे। सभी कार्यक्रमों में स्थानीय एवं राजस्थानी लोक कलाकारों की सक्रिय भागीदारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को उद्घाटन के बाद स्कूली छात्राओं द्वारा मांडना प्रतियोगिता और समूह नृत्य का आयोजन किया जाएगा। चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच स्थानीय बनाम विदेशियों के मध्य होगा। सायं 6 बजे पुष्कर सरोवर घाट पर दीपदान तथा रंगोली होगी।

सायं 6.30 बजे पुष्कर की महाआरती, पुष्कर सरोवर घाटों पर अभिषेक तथा मेला मैदान मंच में पुष्कर की आवाज के अन्तर्गत स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। सायं 7 बजे हास्य कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां डब्ल्यूजेडसीसी और राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा मेला मैदान में प्रस्तुत होगा।

उष्ट्र श्रृंगार व नृत्य प्रतियोगिता 31 को उन्होंने बताया कि शुक्रवार 31 अक्टूबर को मेला मैदान में प्रातः 10 बजे से लंगड़ी टांग, सतोलिया और गिल्ली डंडा के खेल स्थानीय बनाम विदेशियों के मध्य होंगे। साथ ही उष्ट्र श्रृंगार प्रतियोगिता तथा उष्ट्र नृत्य प्रतियोगिता भी होगी। मेला मैदान मंच पर सायं 6.30 बजे पुष्कर की आवाज मे स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों के पश्चात एनजेडसीसी और कुटले खान परियोजना द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी।

अश्व नृत्य प्रतियोगिता व कबड्डी मैच 1 नवम्बर को शनिवार एक नवम्बर को मेला मैदान में प्रातः 10 बजे कबड्डी मैच स्थानीय बनाम विदेशी रहेगा। अश्व नृत्य प्रतियोगिता के पश्चात अंतर पंचायत समिति ग्रामीण खेल में रस्सा कस्सी, वॉलीबॉल एवं कबड्डी के खेल होंगे। मेला मैदान मंच में सायं 6.30 बजे पुष्कर की आवाज स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों के बाद सुरस बैंड और नीरज आर्य के कबीर कैफे द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी।

आध्यात्मिक पदयात्रा 2 नवम्बर रविवार 2 नवम्बर को गुरुद्वारा से मेला मैदान तक प्रातः 8.30 बजे आध्यात्मिक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर एक बजे मेला मैदान में अंतर पंचायत समिति ग्रामीण खेलकूद होंगे। अपराह्न 4 बजे शिल्पग्राम पुष्कर में फूड एंड क्राफ्ट महोत्सव का शुभारम्भ किया जाएगा। सायं 5 बजे गीर प्रदर्शनी मैदान में गीर प्रदर्शनी का शुभारंभ करके विकास प्रदर्शनी मैदान में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे।

सायं 6 बजे पुष्कर सरोवर घाट पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात मेला मैदान मंच पर पुष्कर की आवाज में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। यहीं राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें पद्मश्री गुलाबो देवी द्वारा कालबेलिया नृत्य, भुंगर खान डेजर्ट सिम्फनी द्वारा चरी नृत्य, घूमर नृत्य, तेरहताली नृत्य तथा चकरी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

लगान शैली आधारित क्रिकेट मैच 3 नवम्बर को सोमवार 3 नवम्बर को मेला मैदान में प्रातः 9 बजे लगान शैली आधारित क्रिकेट मैच होगा। मेला मैदान में विदेशियों के लिए पगड़ी बांधना, तिलक प्रतियोगिता एवं मूंछ प्रतियोगिता होगी। दिनभर शिल्पग्राम पुष्कर में फुड एण्ड क्राफ्ट महोत्सव चलेगा। दोपहर एक बजे अंतरपंचायत समिति ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं आयोजित होगी।