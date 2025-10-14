शादी के तीन महीने बाद ही ससुर ने दामाद को उतारा मौत के घाट, तमिलनाडु में हॉरर किलिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में 24 वर्षीय युवक रामचंद्रन की उसके ससुर चंद्रन ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। यह वारदात शादी के महज तीन महीने बाद हुई। ये शादी एक अंतर-जातीय विवाह था। रामचंद्रन और उसकी पत्नी आरती की प्रेम कहानी इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी, लेकिन परिवार की असहमति के बावजूद दोनों ने शादी कर ली थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हसिया से दामाद की ले ली जान रामचंद्रन रमनायक्कनपट्टी में दूध बेचता था। रविवार शाम को वह अपनी बाइक से कुज्हीपट्टी जा रहा था। पुलिस के अनुसार, कूत्ताथु अय्यंपलायम पुल के पास उसके ससुर चंद्रन ने उसे रोका। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद चंद्रन ने कथित तौर पर हंसिया निकालकर रामचंद्रन के सिर, हाथ और पैरों पर कई वार किए। वह खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्यारे की तलाश जारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए नीलाकोट्टई सरकारी अस्पताल भेजा। नीलाकोट्टई पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार चंद्रन की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। घटनास्थल की तस्वीरों में रामचंद्रन का शव खून के बीच पड़ा दिखाई दिया।

पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग से इनकार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "अभी तक यह ऑनर किलिंग का मामला नहीं लगता। दोनों पक्ष अनुसूचित जाति से नहीं हैं। हम हत्या के असली मकसद की जांच कर रहे हैं।" हालांकि, अंतर-जातीय विवाह के कारण परिवार में तनाव की बात सामने आई है।