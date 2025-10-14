Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी के तीन महीने बाद ही ससुर ने दामाद को उतारा मौत के घाट, तमिलनाडु में हॉरर किलिंग

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:35 AM (IST)

    तमिलनाडु के डिंडिगुल में एक अंतरजातीय विवाह के बाद, ससुर ने अपने दामाद की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। रामचंद्रन और आरती ने परिवार के विरोध के बावजूद शादी की थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चंद्रन की तलाश जारी है। पुलिस ने ऑनर किलिंग से इनकार किया है, लेकिन अंतरजातीय विवाह के कारण तनाव की बात सामने आई है। विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रामचंद्रन और उसकी पत्नी आरती की प्रेम कहानी इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। (फोटो सोर्स-X)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में 24 वर्षीय युवक रामचंद्रन की उसके ससुर चंद्रन ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। यह वारदात शादी के महज तीन महीने बाद हुई। ये शादी एक अंतर-जातीय विवाह था। रामचंद्रन और उसकी पत्नी आरती की प्रेम कहानी इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी, लेकिन परिवार की असहमति के बावजूद दोनों ने शादी कर ली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हसिया से दामाद की ले ली जान

    रामचंद्रन रमनायक्कनपट्टी में दूध बेचता था। रविवार शाम को वह अपनी बाइक से कुज्हीपट्टी जा रहा था। पुलिस के अनुसार, कूत्ताथु अय्यंपलायम पुल के पास उसके ससुर चंद्रन ने उसे रोका। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद चंद्रन ने कथित तौर पर हंसिया निकालकर रामचंद्रन के सिर, हाथ और पैरों पर कई वार किए। वह खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हत्यारे की तलाश जारी

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए नीलाकोट्टई सरकारी अस्पताल भेजा। नीलाकोट्टई पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार चंद्रन की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। घटनास्थल की तस्वीरों में रामचंद्रन का शव खून के बीच पड़ा दिखाई दिया।

    पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग से इनकार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "अभी तक यह ऑनर किलिंग का मामला नहीं लगता। दोनों पक्ष अनुसूचित जाति से नहीं हैं। हम हत्या के असली मकसद की जांच कर रहे हैं।" हालांकि, अंतर-जातीय विवाह के कारण परिवार में तनाव की बात सामने आई है।

    राज्य में कानून-व्यवस्था पर उठते सवाल

    यह हत्या ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में विपक्ष कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का दावा है कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं।

    दूसरी ओर, सत्तारूढ़ डीएमके ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ज्यादातर अपराध निजी दुश्मनी के कारण हो रहे हैं। सरकार का दावा है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है।

    यह भी पढ़ें: दिल्ली-यूपी और बिहार में बढ़ेगी ठंड, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट