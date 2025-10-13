इंश्योरेंस सेक्टर में खत्म होगी धोखाधड़ी, निगरानी फ्रेमवर्क बनाना होगा अनिवार्य; इन दिन से होगा लागू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंश्योरेंस सेक्टर में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम के लिए सभी इंश्योरेंस कंपनियों को धोखाधड़ी नियंत्रण नीति या फ्रेमवर्क बनाने के लिए कहा गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के निर्देश के मुताबिक सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए धोखाधड़ी फ्रेमवर्क बनाना अनिवार्य होगा जो अगले साल एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।

इरडा को इंश्योरेंस की खरीदारी से लेकर दावे व उसके निपटान में धोखाधड़ी की शिकायत मिलती रहती है। कई बार ईमानदार ग्राहकों को इस धोखाधड़ी की वजह से इंश्योरेंस खरीदने के बदले अधिक कीमत चुकानी पड़ती है तो कई बार अस्पताल या फिर ग्राहक की तरफ से इंश्योरेंस दावे में धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं।

धोखाधड़ी का औसत 20-25 प्रतिशत इंश्योरेंस सेक्टर के जानकारों का मानना है कि इंश्योरेंस से जुड़े 10-15 दावे या तो गलत होते हैं या फिर बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस के दावों में धोखाधड़ी का औसत 20-25 प्रतिशत तक है। इरडा का मानना है कि इंश्योरेंस से जुड़ी धोखाधड़ी पर लगाम से ईमानदार ग्राहकों के हित की रक्षा होगी तो कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।

हेल्थ इंश्योरेंस की कई कंपनियां अस्पतालों पर इलाज के खर्च को काफी अधिक बढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाती रहती है। इस कारण कंपनी आए दिन कैशलेस इलाज की सुविधा बंद करने की धमकी देती रहती है। इरडा ने कहा है कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को किसी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन करना होगा।