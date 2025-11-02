MP News: छात्रों की जुमे की नमाज पर नहीं होगी छुट्टी, जबलपुर में शुक्रवार को वक्फ बोर्ड के स्कूल खोलने के निर्देश

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:17 AM (IST)

    जबलपुर में अंजुमन इस्लामियावक्फ बोर्ड के स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश और रविवार को स्कूल खोलने की जानकारी के बाद प्रशासन व शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने शुक्रवार को अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचकर गेट का ताला तोड़वाया और प्रबंधन को संबंधित आदेश वापस लेने के निर्देश दिए।

    जबलपुर में शुक्रवार को वक्फ बोर्ड के स्कूल खोलने के निर्देश (फाइल फोटो)

    जेएनएन, जबलपुर। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश और रविवार को स्कूल खोलने की जानकारी के बाद प्रशासन व शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ।

    अधिकारियों ने शुक्रवार को अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचकर गेट का ताला तोड़वाया और प्रबंधन को संबंधित आदेश वापस लेने के निर्देश दिए।

    इस स्कूल में लगभग 700 छात्र पढ़ते हैं। प्रबंधन का कहना है कि जुमे की नमाज के कारण छात्रों की संख्या कम होती है।

    संस्कारधानी में वक्फ बोर्ड की चार शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां शुक्रवार को इसी तरह की स्थिति बताई जा रही है। इन सभी स्कूलों में शुक्रवार को जुमे के कारण छुट्टी रहती है, जबकि रविवार को हाफ टाइम तक स्कूल लगता है।

    डिप्टी कलेक्टर आरएस मरावी ने कहा कि स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी की जानकारी मिलते ही रविवार को अवकाश दिए जाने और शुक्रवार को स्कूल खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं।