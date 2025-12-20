40 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद आईएनएस सिंधुघोष सेवामुक्त, पश्चिमी नौसेना कमान ने लिखा भावुक पोस्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिमी नौसेना कमान ने शनिवार को घोषणा की कि पनडुब्बी आइएनएस ¨सधुघोष को राष्ट्र की 40 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। सेवामुक्ति समारोह मुंबई के नौसेना डाकयार्ड में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग आफिसर कमान-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
पश्चिमी नौसेना कमान ने अपने पोस्ट में कहा कि भारतीय नौसेना की प्रमुख पनडुब्बी आइएनएस सधुघोष को 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्र की गौरवशाली सेवा के बाद मुंबई स्थित नौसेना डाकयार्ड में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग आफिसर की उपस्थिति में सेवामुक्त कर दिया गया।
पनडुब्बी को लेफ्टिनेंट कमांडर रजत शर्मा की कमान में सेवामुक्त किया गया। पनडुब्बी के द्वितीय कमान अधिकारी, कैप्टन के. आर. अजरेकर (सेवानिवृत्त), विशिष्ट अतिथि थे। पश्चिमी नौसेना कमान ने समारोह की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।
