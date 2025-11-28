INS कर्मुक ने सिंगापुर-भारत-थाईलैंड समुद्री अभ्यास में लिया हिस्सा, क्या होगा फायदा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का जहाज आइएनएस कर्मुक सिंगापुर-भारत-थाईलैंड समुद्री अभ्यास (एसआइटीएमईएक्स-25) में एक सप्ताह तक भाग लेने के करीब है। एसआइटीएमईएक्स का पांचवां संस्करण 23 नवंबर को शुरू हुआ और इस वर्ष गणतंत्र सिंगापुर की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने, आपसी कार्यक्षमता को सुधारने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तीनों नौसेनाओं की सामूहिक क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

उच्चायुक्त ने दी जानकारी उच्चायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि अभ्यास की शुरुआत तीन दिवसीय हार्बर फेज से हुई, जिसमें क्रास-डेक विजिट, पेशेवर आदान-प्रदान और मित्रवत खेल आयोजनों का समावेश था, ताकि भाग लेने वाले कर्मियों के बीच आपसी समझ और भाईचारे का निर्माण किया जा सके।