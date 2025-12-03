Language
    नौसेना को जल्द मिलेगी तीसरी पनडुब्बी, परमाणु हथियारों लैस होगा INS अरिधमान; नेवी चीफ ने दिया अपडेट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, आइएनएस अरिदमन, जल्द ही नौसेना में शामिल होगी। यह भारत ...और पढ़ें

    नौसेना को जल्द मिलेगी तीसरी परमाणु पनडुब्बी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की तीसरी स्वदेशी निर्मित न्यूक्लियर बैलिस्टिक पनडुब्बी आइएनएस अरिदमन को ''बहुत जल्द'' सेवा में शामिल किया जाएगा। फिलहाल एक उन्नत अरिहंत-क्लास पनडुब्बी आइएनएस अरिदमन परीक्षण के अंतिम चरण में है।

    नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने मंगलवार को नौसेना दिवस से पहले प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि भारतीय नौसेना के पास आइएनएस अरिघात और आइएनएस अरिहंत भी हैं, जो भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेंगे, न्यूक्लियर डिटरेंस को बढ़ाएंगे, क्षेत्र में सामरिक संतुलन, शांति स्थापित करने में मदद करेंगे और देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

    एसएसबीएन कार्यक्रम एक गुप्त परियोजना

    भारत की परमाणु शक्ति वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (एसएसबीएन) कार्यक्रम एक गुप्त परियोजना है। भारत उन चु¨नदा देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियां हैं। ऐसे संपत्तियों वाले देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं।

    उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत छह स्टेल्थ पनडुब्बियों की प्रस्तावित अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये डीजल-इलेक्टि्रक पनडुब्बियां लगभग 70,000 करोड़ रुपये की लागत पर खरीदी जा रही हैं। नौसेना को 2028 में 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों में से पहले चार विमानों की प्राप्ति होगी।

    फ्रांस के साथ एक अहम समझौते पर भारत ने किया था हस्ताक्षर

    भारत ने अप्रैल में फ्रांस के साथ 64,000 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। नौसेना प्रमुख ने सशस्त्र बलों के आपसी सहयोग और एकजुटता का एक उदाहरण देते हुए कहा आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ''तत्काल कार्रवाई और आक्रामक स्थिति'' ने पाकिस्तानी नौसेना को व्यस्त रखा और उन्हें अपने बंदरगाहों और मकरान तट के पास रहने के लिए मजबूर किया।

    नौसेना प्रमुख ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी शोध जहाजों के बारे में उठाई गई ¨चताओं को लेकर भारतीय नौसेना की सतर्कता पर जोर दिया और कहा कि ''चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।'' उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय नौसेना केवल चीन से संबंधित गतिविधियों से नहीं, सभी गतिविधियों से अवगत है और सरकार के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई करती है।

    पाकिस्तान को 'सीजफायर' की मांग को मजबूर किया : स्वामीनाथन

    भारतीय नौसेना ने आपरेशन सिंदूर के दौरान आक्रामक कार्रवाई की धमकी पाकिस्तान द्वारा ''सीजफायर'' की मांग करने के प्रमुख कारणों में से एक थी। नौसेना के वाइस एडमिरल के. स्वामीनाथन ने बताया कि आपरेशन सिंदूर में बहुत कम समय में 30 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों की अभूतपूर्व तैनाती देखी गई। दुनिया में किसी भी नौसेना के लिए 30 जहाजों का संचालन करना, जिन्हें चार, पांच या छह दिनों की छोटी सूचना पर तैनात किया जा सकता है, एक बड़ी बात है।