MP News: एक्सपायर्ड सीरप पिलाने से शिशु की मौत, पुलिस की छापेमारी के बाद क्लिनिक सील; डॉक्टर हिरासत में
सिरोंज के छोटा बाजार स्थित देहली क्लीनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर ने छह माह के शिशु को ऐसी दवा दी जिसके उपयोग की समयसीमा एक साल पहले खत्म हो गई थी। दवा पीने के बाद बच्चे की मौत हो गई। स्वजन की शिकायत पर प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर डॉक्टर को हिरासत में लिया है।
जेएनएन, विदिशा। सिरोंज के छोटा बाजार स्थित देहली क्लीनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर ने छह माह के शिशु को ऐसी दवा दी जिसके उपयोग की समयसीमा एक साल पहले खत्म हो गई थी। दवा पीने के बाद बच्चे की मौत हो गई। स्वजन की शिकायत पर प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर डाक्टर को हिरासत में लिया है।
लिधौड़ा गांव निवासी अनिल अहिरवार अपने छह महीने के बेटे हर्षित को लेकर देहली क्लीनिक पहुंचे थे। यहां डॉ. अजीजुद्दीन ने बच्चे को कुछ दवाएं और एक सीरप देकर घर भेज दिया। घर पहुंचकर जब दवा दी गई तो बच्चा बेसुध होने लगा। स्वजन उसे दोबारा क्लीनिक लाए।
इस दौरान डॉक्टर ने बच्चे को एक्सपायर हो चुकी रोगन काहू सीरप पिला दी। हालत और खराब हुई तो उसने बच्चे को राजीव गांधी जन चिकित्सालय भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
शिकायत पर बीएमओ पुलिस बल और राजस्व कर्मियों के साथ पहुंचे। क्लीनिक से भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं, ड्रिप और अन्य चिकित्सा उपकरण मिले। क्लीनिक को सील कर दिया गया। बीएमओ डा. नीरज पंथी ने बताया कि शिशु को दी गई दवा 2024 में ही एक्सपायर हो चुकी थी।
क्लीनिक को सील कर दिया गया है और संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। जांच में यदि और तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - हरिशंकर विश्वकर्मा, एसडीएम सिरोंज।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।