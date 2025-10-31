जयपुर: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर खुशीराम फौजी गिरफ्तार, रिसोर्ट में लड़की का भेष बनाकर काट रहा था फरारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अजमेर के बांदर सिंदरी थाना पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने खडाच गांव का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर खुशीराम फौजी तीन अन्य आरोपी 2 स्कॉर्पियो सहित पकड़ लिया है। आरोपी ने 13 अगस्त को जेल से रिहा होते ही खंडाच गांव में शराब के ठेके में तोड़फोड़ की थी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ के सुपरवीजन में थाना प्रभारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। जयपुर स्थित उदय ग्रीन रिसोर्ट में लड़की का भेष बदलकर आरोपी फरारी काट रहा था।

सलवार सूट पहन कर बैठा का खुशीराम फौजी नसरीबाद सदर थाना प्रभारी अशोक बिस्सू को आरोपी के रिसोर्ट में होने की पुख्ता सूचना मिली थी। देर रात डीएसटी टीम और पुलिस ने रिसोर्ट में दबिश देकर सलवार सूट पहन कर बैठे आरोपी खुशीराम फौजी को पकड़ लिया। आरोपी पुलिस को देखते ही दूसरी मंजिल से कूद कर भागने लगा। इसमें उसने अपने दोनों पैर तुड़वा लिए।