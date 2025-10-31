जयपुर: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर खुशीराम फौजी गिरफ्तार, रिसोर्ट में लड़की का भेष बनाकर काट रहा था फरारी
अजमेर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर खुशीराम फौजी को जयपुर के एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया। वह लड़की का भेष बदलकर छिपा हुआ था। खुशीराम पर शराब के ठेके में तोड़फोड़ सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया, जिसमें उसके पैर में चोट आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अजमेर के बांदर सिंदरी थाना पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने खडाच गांव का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर खुशीराम फौजी तीन अन्य आरोपी 2 स्कॉर्पियो सहित पकड़ लिया है। आरोपी ने 13 अगस्त को जेल से रिहा होते ही खंडाच गांव में शराब के ठेके में तोड़फोड़ की थी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ के सुपरवीजन में थाना प्रभारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। जयपुर स्थित उदय ग्रीन रिसोर्ट में लड़की का भेष बदलकर आरोपी फरारी काट रहा था।
सलवार सूट पहन कर बैठा का खुशीराम फौजी
नसरीबाद सदर थाना प्रभारी अशोक बिस्सू को आरोपी के रिसोर्ट में होने की पुख्ता सूचना मिली थी। देर रात डीएसटी टीम और पुलिस ने रिसोर्ट में दबिश देकर सलवार सूट पहन कर बैठे आरोपी खुशीराम फौजी को पकड़ लिया। आरोपी पुलिस को देखते ही दूसरी मंजिल से कूद कर भागने लगा। इसमें उसने अपने दोनों पैर तुड़वा लिए।
पुलिस ने खुशीराम फौजी को किया गिरफ्तार
मौका मिलते ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा उसके साथ तीन अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में दस से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पुलिस उपाधीक्षक आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। कैमरे के सामने आते ही आरोपी टूट गया और कहा कि अब वो कोई भी अपराध नहीं करेगा। डीएसटी टीम प्रभारी शंकर सिंह,मुकेश टांडी, सीताराम हैड कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल रंजीत सिंह कांस्टेबल रामनिवास का विशेष योगदान रहा। आरोपी से पुलिस कर कड़ी पूछताछ कर रही है वह कई मामलों मे वांछित था ।
