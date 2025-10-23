इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्रा बीमार, 14 दिन की छुट्टी पर गई; एंटी रैगिंग सेल में शिकायत दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज(एमजीएम) के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में पीजी की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर द्वारा की गई रैगिंग से छात्रा इतनी परेशान हो गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई।

पांच दिनों तक उसका इलाज एमवाय अस्पताल में चला। इसके बाद वह 14 दिनों का मेडिकल अवकाश लेकर घर चली गई। पीड़िता ने चार सीनियर छात्राओं की नामजद शिकायत की है। मामले में कालेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने आरोपित छात्राओं के बयान गुरुवार को दर्ज किए। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।