Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्रा बीमार, 14 दिन की छुट्टी पर गई; एंटी रैगिंग सेल में शिकायत दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की एक पीजी छात्रा को सीनियरों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और फिर वह छुट्टी पर चली गई। पीड़िता ने चार सीनियर छात्राओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एमजीएम कॉलेज में रैगिंग का मामला। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज(एमजीएम) के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में पीजी की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर द्वारा की गई रैगिंग से छात्रा इतनी परेशान हो गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच दिनों तक उसका इलाज एमवाय अस्पताल में चला। इसके बाद वह 14 दिनों का मेडिकल अवकाश लेकर घर चली गई। पीड़िता ने चार सीनियर छात्राओं की नामजद शिकायत की है। मामले में कालेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने आरोपित छात्राओं के बयान गुरुवार को दर्ज किए। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

    जानकारी अनुसार मामले में पीड़िता ने एंटी रैगिंग सेल को इसकी शिकायत मेल के माध्यम से की है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के एचओडी डा. नीलेश दलाल ने कहा कि मामले की जांच एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है। जांच के बाद आगे के निर्णय भी कमेटी द्वारा ही लिए जाएंगे।