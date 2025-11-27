देशभर में छापेमारी का दौरा जारी, इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कालेज पहुंची ईडी की टीम

Language
    देशभर में छापेमारी के बीच, ईडी ने इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर छापा मारा और संचालक को तलब किया। यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड की एफआईआर के आधार पर की गई, जिसमें कॉलेज संचालक सुरेश भदौरिया भी आरोपित हैं। कॉलेज प्रशासन ने इसे पुराने मामले में जानकारी मांगने की बात कही है।

    इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर ईडी का छापा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में जारी छापों की कार्रवाई के बीच इंदौर के खुड़ैल क्षेत्र में स्थित इंडेक्स मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेंटर में भी ईडी की टीम पहुंची। दिल्ली से पहुंची ईडी की टीम ने कालेज के संचालक को भी तलब किया।

    इसके बाद कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रानिक रिकार्ड जब्त किया गया। दोपहर बाद टीम रवाना हो गई। माना जा रहा है कि सीबीआइ द्वारा दर्ज मेडिकल कालेज रिश्वत कांड की एफआइआर के आधार पर जांच करते हुए ही ईडी की टीम इंदौर के मेडिकल कालेज में पहुंची थी।

    सीबीआइ की एफआइआर में मेडिकल कालेजों को मान्यता दिलाने के फर्जीवाड़े में रावतपुरा सरकार के साथ इंडेक्स मेडिकल कालेज के संचालक सुरेश भदौरिया को भी आरोपित बनाया गया है।

    सीबीआइ की एफआइआर में कुल 30 आरोपित हैं। इसमें आरोपित नंबर 25 के रूप में भदौरिया का नाम दर्ज है। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर इंडेक्स कालेज ने बयान दिया कि पुराने मामले में जानकारी मांगी गई।

    पुराने मामले में जानकारी मांगने का कॉलेज का दावा

    कालेज के प्रशासनिक अधिकारी धीरज जायसवाल ने कहा कि मेडिकल कालेज में दिल्ली से ईडी की टीम आई थी। पुराने मामले से संबंधित कुछ कागजात उन्होंने मांगे जो उन्हें उपलब्ध करवा दिए गए हैं।