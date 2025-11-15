Language
    25 दिसंबर से नवी मुंबई हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करेगी IndiGo, 10 शहरों से होगी कनेक्टिविटी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    इंडिगो 25 दिसंबर से नवी मुंबई हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने जा रही है। यह हवाई अड्डा 10 प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में आसानी होगी। इंडिगो ने उड़ानों की समय सारणी और बुकिंग की जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है।

    इंडिगो। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो ने शनिवार को घोषणा की कि वह 25 दिसंबर से नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 10 शहरों के लिए घरेलू हवाई सेवाओं के साथ उड़ान संचालन शुरू करेगी। वह मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डे से अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना भी बना रही है, और समय के साथ और अधिक गंतव्यों के लिए सीधे मार्ग जोड़ेगी।

    1,160 हेक्टेयर में फैले इस हवाई अड्डे के पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे होगा, जिसकी वार्षिक यात्री क्षमता दो करोड़ होगी। हवाई अड्डे का पहला चरण 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इस सुविधा का उद्घाटन इस साल आठ अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

    एयरलाइन ने कहा कि हवाई अड्डे को दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, उत्तरी गोवा (मोपा), जयपुर, नागपुर, कोचीन और मैंगलोर सहित 10 शहरों से जोड़ेगा।

    एयरलाइन ने कहा कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूदा मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरक के रूप में और हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके पश्चिमी भारत में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)