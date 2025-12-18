इंडिगो प्रमोटर अपने दम पर कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले शीर्ष 10 उद्यमियों में, दीपिंदर गोयल सबसे ऊपर

पीटीआई, मुंबई। इंडिगो के प्रमोटर राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल अपने दम पर कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले 10 शीर्ष उद्यमियों में शामिल हैं। दोनों ने विमानन कंपनी को 2025 तक 2.2 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन तक पहुंचाया है।

हुरुन इंडिया की इस सूची में इटरनल के दीपिंदर गोयल शीर्ष पर है। इनके कारोबार का मूल्यांकन 3.2 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने एवेन्यू सुपरमा‌र्ट्स के राधाकिशन दमानी को पीछे छोड़ा है, जिनके कारोबार के वैल्यूएशन पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत गिरकर तीन लाख करोड़ रुपये हो गया है। विमानन कंपनी इंडिगो के संस्थापक इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं और इस सूची को तैयार करने में 25 सितंबर तक के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।

इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के स्टाक को हाल ही में उड़ानों के निरस्त होने के चलते झटका लगा है। हुरुन ने कहा कि इंडिगो के संस्थापकों ने भारत के विमानन क्षेत्र में 65 ‌र्प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ घरेलू बाजार में अपना दबदबा कायम रखते हुए सूची में जगह बनाई है।

जोमैटा ब्रांड नेम से क्विक फूड डिलीवरी चलाने वाले दी¨पदर गोयल ने पहली बार इस सूची में सबसे ऊपर हैं। प्रतिद्वंद्वी ब्रांड स्विगी के को-फाउंडर श्रीहर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। इनकी कंपनी के वैल्यूएशन में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने 67 प्रतिशत की सबसे बड़ी छलांग लगाई और 72,900 करोड़ रुपये के बिजनेस वैल्यूएशन के साथ लिस्ट में आठवां स्थान हासिल किया। हाल ही में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई लेंसकार्ट के वैल्यूएशन में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 67,000 करोड़ रुपये हो गया, जिससे को-फाउंडर पीयूष बंसल, अमित चौधरी, नेहा बंसल और सुमीत कपही लिस्ट में 10वें स्थान पर पहुंच गए।