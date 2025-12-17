इंडिगो ने सुबह-सुबह जारी कर दी ट्रैवल एडवाइजरी, घने कोहरे से उड़ानों में देरी की आशंका
इंडिगो ने बुधवार की सुबह घने कोहरे के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की, जिसमें उत्तर और पूर्वी भारत में छाए धुंध भरे शीतकालीन आसमान के कारण कम दृश्यता औ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज बेहद घना कोहरा छाया हुआ है।मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और धना कोहरा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है।
वहीं, इंडिगो ने बुधवार की सुबह घने कोहरे के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की, जिसमें उत्तर और पूर्वी भारत में छाए धुंध भरे शीतकालीन आसमान के कारण कम दृश्यता और धीमी उड़ान गतिविधियों की आशंका जताई गई है।
पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की आशंका है
एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में इंडिगो ने कहा कि सर्दियों के धुंध भरे आसमान के नीचे सुबह होने के साथ ही उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की आशंका है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और सुबह के शुरुआती घंटों में उड़ानों की गति धीमी हो सकती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कुछ उड़ानों में देरी या समय में बदलाव हो सकता है।
एयरलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही कदम उठा रही है, जिससे कुछ फ्लाइट्स में देरी या बदलाव होने की संभावना है। एयरपोर्ट पर हमारी टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और शेड्यूल को सुचारू रूप से मैनेज करने, ग्राहकों की मदद करने और ऑपरेशंस का लगातार फ्लो बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
डिगो की वेबसाइट या ऐप पर लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक करें
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे पहले से प्लान बनाएं, एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय दें, और इंडिगो की वेबसाइट या ऐप पर लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक करें। एयरलाइन की टीमें शेड्यूल मैनेज करने, ग्राहकों की मदद करने और सुचारू ऑपरेशंस बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं।
