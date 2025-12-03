इंडिगो की उड़ानों में देशव्यापी देरी से यात्री परेशान, दिल्ली सहित देश के तमाम एयरपोर्ट पर दिखा असर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में इंडिगो की अधिकांश उड़ानें एक से दो घंटे की देरी से रवाना हो रही हैं, जबकि कुछ में पांच से छह घंटे की भी देरी की बात सामने आई है। एयरलाइंस ने इसके पीछे की वजह को आपरेशनल व एयर ट्रैफिक कंजेशन को बताया है।

इंडिगो में इस तरह की देरी पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है, लेकिन आज इसका सर्वाधिक असर नजर आ रहा है।

इंडिगो उड़ानें घंटों लेट होने से यात्री परेशान

सूत्रों का कहना है कि इंडिगो के पास क्रू के सदस्यों का अभाव होना इसका प्रमुख कारण है। हालांकि, आधिकारिक रूप से इंडिगो इससे इंकार करता है।

इंडिगो की उड़ानों में विलंब के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की समय सारिणी बुरी तरह प्रभावित हुई है। करीब 85 प्रतिशत उड़ानें विलंबित हैं। विलंबित उड़ानों में औसत विलंब करीब 45 मिनट दर्ज किया जा रहा है।