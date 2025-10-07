जयपुर में इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग में आई दिक्कत, 35 मिनट तक विमान आसमान में लगाता रहा चक्कर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता से जयपुर पहुंची इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सोमवार रात एयरपोर्ट पर रनवे के निकट पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं कर सकी। फ्लाइट निर्धारित समय करीब 15 मिनट देरी से पहुंची थी।

पायलट ने वापस टेक आफ किया और करीब 35 मिनट तक विमान आसमान में चक्कर काटता रहा। फ्लाइट में 60 यात्री मौजूद थे। जानकारी के अनुसार पायलट ने फ्लाइट को लैं¨डग का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। बाद में एटीसी की मदद से विमान को सफलतापूर्वक हवाई अड्डे पर उतारा गया और यात्रियों ने राहत की सांस दी।