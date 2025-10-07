Language
    जयपुर में इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग में आई दिक्कत, 35 मिनट तक विमान आसमान में लगाता रहा चक्कर

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:33 PM (IST)

    कोलकाता से जयपुर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सोमवार रात रनवे के पास पहुंचने पर भी उतर नहीं पाई। विमान करीब 15 मिनट देरी से पहुंचा था। पायलट ने टेक ऑफ किया और लगभग 35 मिनट तक आसमान में चक्कर काटता रहा। विमान में 60 यात्री थे। पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका।

    जयपुर में इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग में आई दिक्कत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता से जयपुर पहुंची इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सोमवार रात एयरपोर्ट पर रनवे के निकट पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं कर सकी। फ्लाइट निर्धारित समय करीब 15 मिनट देरी से पहुंची थी।

    पायलट ने वापस टेक आफ किया और करीब 35 मिनट तक विमान आसमान में चक्कर काटता रहा। फ्लाइट में 60 यात्री मौजूद थे। जानकारी के अनुसार पायलट ने फ्लाइट को लैं¨डग का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। बाद में एटीसी की मदद से विमान को सफलतापूर्वक हवाई अड्डे पर उतारा गया और यात्रियों ने राहत की सांस दी।

