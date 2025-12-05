इंडिगो मामले में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, 15 दिन में देगी रिपोर्ट; एक्शन मोड में सरकार
इंडिगो की हवाई सेवाओं में व्यवधान के बाद, डीजीसीए ने जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के नियमों के पालन ...और पढ़ें
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हवाई सेवा ध्वस्त हुए चार से ज्यादा हो गए हैं और इंडिगो का कहना है कि स्थिति सामान्य होने में 10-15 दिन लगेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिगो की शर्तों के सामने झुकने के बाद अब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पूरे मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
कमेटी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के नए नियमों अनुपालन में इंडिगो में हुई देरी के कारणों के पता लगाने के साथ ही आगे इसके लागू करने की तैयारियों की समीक्षा भी करेगी। कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
डीजीसीए के संयुक्त महानिदेशक संजय कुमार ब्रम्हाने के साथ-साथ उप महानिदेशक अमित गुप्ता, सीनियर फ्लाइट आपरेशन इंस्पेक्टर कैप्टन कपिल मांगलिक और फ्लाइट आपरेशन इंस्पेक्टर कैप्टन लोकेश रामपाल को कमेटी में शामिल किया गया है।
विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा कि जवाहदेही तय की जाएगी। हालांकि यह देखने की बात होगी कि डीजीसीए खुद अपनी जवाबदेही की भी समीक्षा करेगा।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि एफडीटीएल दिशानिर्देश दिए जाने के बाद डीजीसीए नियमित तौर पर इसकी समीक्षा क्यों नहीं कर रहा था। यह लापरवाही थी या फिर निष्कियता।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।