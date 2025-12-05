इंडिगो मामले में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, 15 दिन में देगी रिपोर्ट; एक्शन मोड में सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हवाई सेवा ध्वस्त हुए चार से ज्यादा हो गए हैं और इंडिगो का कहना है कि स्थिति सामान्य होने में 10-15 दिन लगेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिगो की शर्तों के सामने झुकने के बाद अब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पूरे मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

कमेटी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट के नए नियमों अनुपालन में इंडिगो में हुई देरी के कारणों के पता लगाने के साथ ही आगे इसके लागू करने की तैयारियों की समीक्षा भी करेगी। कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।