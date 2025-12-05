Language
    फर्श पर लेटे लोग, काउंटर्स पर भीड़... देशभर में IndiGo की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री परेशान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    देशभर के हवाई अड्डों पर इंडिगो की 400 से ज़्यादा उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर ...और पढ़ें

    400 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स रद

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के एयरपोर्ट्स पर इन दिनों अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भी एयरपोर्ट टर्मिनल पर यात्री परेशान दिखें। यात्री टर्मिनल की फर्श पर लेटे, काउंटर पर भीड़ लगाते और परेशान दिखाई दिए।

    इंडिगो का ऑपरेशनल संकट भारत के एविएशन सेक्टर में सालों में देखी गई सबसे बुरी मंदी में से एक बन गया है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट के फुटेज में लंबी-लंबी लाइनें, थके हुए यात्री, जमीन पर लेटे लोग और बिना किसी सूचना के फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए।

    400 से ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट्स रद्द

    रिपोर्ट्स के अनुसार देशभर में इंडिगो ने 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जबकि कई दूसरी फ्लाइट्स में देरी हुई। इस समस्या ले चलते हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिन भर में 220 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं।

    बेंगलुरु में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जबकि हैदराबाद में 90 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद किया गया। कई दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी भारी दिक्कतों की खबर है।

    हवाई अड्डों पर फंसे हजारों यात्री

    इंडिगो केबिन क्रू की कमी और दूसरे अंदरूनी मामलों की वजह से ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रहा है, जिससे गुरुवार को उसका ऑन-टाइम प्रदर्शन 8.5% तक गिर गया।

    शुक्रवार को यह संकट और गहरा गया जब दिल्ली एयरपोर्ट ने घोषणा की कि IGI एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी डोमेस्टिक उड़ानें रात 11.59 बजे तक कैंसिल कर दी गई हैं।

    भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, जो रोजाना 2,200 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है। इसके बंद होने से दूसरी एयरलाइनों पर टिकटों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे हवाई किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।

    टिकट की कीमतों में भारी उछाल

    रविवार (7 दिसंबर) को दिल्ली-मुंबई के लिए एक तरफ का इकॉनमी किराया नॉन-इंडिगो एयरलाइनों पर 21,500 और Rs 39,000 रुपए के बीच था। बेंगलुरु-कोलकाता का किराया 20,000-23,000 रुपए, जबकि चेन्नई-दिल्ली का किराया 21,000 रुपए तक पहुंच गया।

    छोटे शहरों के रूट्स पर और भी ज्यादा किराए वसूले गये। उदयपुर-दिल्ली का किराया 15,300 और 26,400 रुपए के बीच था, और उदयपुर-मुंबई का किराया 24,000-35,000 रुपए तक पहुंच गया था।

    इंडिगो का नेटवर्क कमजोर होने के साथ, 'ट्रैवल करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा अब बचे हुए 34% मार्केट शेयर वाले कैरियर्स के टिकट के पीछे भाग रहा है, इसलिए किराए आसमान छू रहे हैं।