इंडिगो संकट: मुंबई में यात्री परेशान, अपने गंतव्य पर तो पहुंच गए लेकिन सामान गुम हो गया
इंडिगो एयरलाइन का संकट पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है, जिससे मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को भारी निराशा और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्र ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन का संकट पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है, जिससे मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को भारी निराशा और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
यात्रियों ने एयरलाइन की ओर से खराब संचार और उनके चेक-इन किए गए सामान के गुम होने की शिकायत की है। कई यात्रियों को अपने गंतव्य पर बिना सामान के पहुंचना पड़ा, जिसमें आवश्यक कपड़े, दस्तावेज और दवाइया थीं।
बेंगलुरु की यात्रा कर रहे सचिन ने अपनी विलंबित उड़ान को पुनर्निर्धारित करवाया, लेकिन उनका सामान - जिसमें उनके एक साल के बच्चे की दवाइयां थीं - चार दिनों बाद भी नहीं मिला है। एयरलाइन कर्मचारियों से उन्हें कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली, केवल इंतजार करने को कहा गया।
बहरीन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौरव पाटिल को 24 घंटे की देरी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी उड़ानें रद कर दी गईं और मार्ग बदल दिया गया। जब वह अंततः मुंबई पहुचे, तो पता चला कि उनका सामान बेंगलुरु में ही छूट गया था। उनकी शनिवार को खत्म हो रही छुट्टियों और काम पर वापस न जाने की स्थिति में संभावित सजा ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि लोगों को शादियों में शामिल होना था, बुजुर्ग लोग परेशान थे और उनके पास कई सवाल थे। कोई समाधान नहीं था। यात्रियों का कहना है कि इंडिगो के कर्मचारी समाधान प्रदान करने में विफल रहे हैं, जिससे उनकी निराशा बढ़ रही है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर, यात्रियों को देरी की सूचना दी गई, जो अंततः 24 घंटे तक बढ़ गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।