    2 हफ्ते में 827 करोड़ का रिफंड, 9000 में से 4500 लगेज हुए रिटर्न; सरकार की सख्ती के बाद IndiGo ने उठाया कदम

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइन लगातार फ्लाइट रद्द होने और यात्रियों को हो रही परेशानी के कारण आलोचनाओं का सामना कर रही है। यात्रियों को रिफंड और सामान मिलने में देरी ...और पढ़ें

    बचे हुए लगेज को अगले 36 घंटे में डिलीवर करने का दावा (फोटो: एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और यात्रियों को हो रही असुविधा के बाद भी IndiGo की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जिन यात्रियों ने IndiGo की टिकट बुक की थी, उन्हें यात्रा करने को नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ उनका रिफंड भी लटका हुआ है। कई यात्रियों ने अपना लगेज न मिलने की भी शिकायत दर्ज कराई है।

    अब IndiGO ने जानकारी दी है कि एयरलाइन ने इस संबंध में त्वरित सहातया के लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जो रिफंड और लगेज रिटर्न में तेजी लाने के लिए काम करेगा। एयरलाइन ने कहा है कि 9000 में से 4500 लगेज ग्राहकों तक पहुंचा दिए गए हैं और बचे हुए लगेज को अगले 36 घंटे में डिलीवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

    827 करोड़ का दिया रिफंड

    बीते कुछ दिनों में इंडिगो ने करीब 827 करोड़ रुपये के रिफंड किए हैं। एयरलाइन बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। फ्लाइट्स के कैंसिल होने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की कतारें दिख रही हैं और लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन का दावा है कि 1 से 7 दिसंबर के बीच लगभग 6 लाख टिकट कैंसिल किए गए, जिनका रिफंड यात्रियों को भेज दिया गया है।

    IndiGo ने 138 में से 137 डेस्टिनेशन के लिए 1,802 फ्लाइट ऑपरेट करने की भी योजना बनाई है। IndiGo ने जानकारी देते हुए कहा कि उसकी पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के बोर्ड ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है। इसका गठन 4 दिसंबर को बोर्ड की पहली मीटिंग में हुआ था।

    एयरलाइन के मुताबिक, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की प्राथमिकता बोर्ड के आदेश को पूरा3 करना, 100% ऑपरेशनल इंटीग्रिटी को बहाल करना, रिफंड और फ्लाइट की रिशेड्यूलिंग में तेजी लाना और लगेज की वापसी की जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है।