    'ऐसी समस्याओं का सामना तो हम भी कर रहे', IndiGo Crisis के बीच लोको पायलट यूनियन का बड़ा बयान 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:38 PM (IST)

    एक प्रमुख लोको पायलट यूनियन ने इंडिगो के ऑपरेशंस में रुकावट से एविएशन सेक्टर में पैदा हुए संकट को इंडियन रेलवे में लोको पायलटों के सामने आने वाली दिक् ...और पढ़ें

    इंडिगो संकट के बीच लोको पायलट यूनियन ने रखी अपनी मांग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक प्रमुख लोको पायलट यूनियन ने सोमवार को कहा कि इंडिगो के ऑपरेशंस में रुकावट से एविएशन सेक्टर में पैदा हुआ संकट, इसी तरह की मांग के कारण इंडियन रेलवे में लोको पायलटों को होने वाली लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों जैसा ही है।

    ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए) ने कहा कि इंडिगो विवाद सिर्फ एविएशन का मामला नहीं है, यह सभी हाई-रिस्क इंडस्ट्रीज के लिए एक चेतावनी है।

    केसी जेम्स ने क्या कहा?

    AILRSA के सेक्रेटरी जनरल केसी जेम्स ने एक बयान में कहा, "चाहे आसमान में हो या रेल की पटरियों पर, कर्मचारियों की थकान सीधे यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है। मॉडर्न स्लीप साइंस पर आधारित नियम सिर्फ ड्यूटी से बचने के लिए 'यूनियन की मांगें' नहीं हैं। बल्कि, ये सुरक्षा मानकों की मांगें हैं।"

    उन्होंने कहा, "मौजूदा एविएशन संकट रेलवे मैनेजमेंट के लिए एक सबक होना चाहिए। लाखों यात्रियों की जिंदगी एयरलाइंस के बजाय लोको पायलटों की सतर्कता पर ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि रेलवे में टेक्निकल तरक्की एयरवेज के मुकाबले बहुत कम है।"

    यूनियन दोहराईं अपनी मांगें

    एविएशन संकट के बीच, यूनियन ने अपनी मांगों को दोहराया, जैसे कि लगातार ज्यादा से ज्यादा दो नाइट ड्यूटी; इंसानी शरीर के हिसाब से सही ड्यूटी के घंटे और हर ड्यूटी के बाद पर्याप्त आराम, साथ ही हफ्ते में आराम। उन्होंने कई रेल दुर्घटना जांचों का भी हवाला दिया, जिनमें क्रू के अजीब काम के घंटों पर सवाल उठाए गए थे।

    जेम्स ने कहा, "अनिल काकोडकर सेफ्टी रिव्यू कमेटी 2012 से लेकर त्रिपाठी कमेटी (HPC 2013) जैसे पार्लियामेंट्री पैनल तक, कई हाई-लेवल कमेटियों ने लोको पायलटों के लिए साइंटिफिक वर्किंग आवर रेगुलेशन की बार-बार सिफारिश की है। फिर भी रेलवे बोर्ड ने ऑपरेशनल दिक्कतों का हवाला देते हुए इन्हें लागू करने से मना कर दिया है।"

    उन्होंने दावा किया कि 172 साल पुराने रेलवे ने कभी भी अपने लोको पायलटों की ड्यूटी का जॉब एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की है।

    जेम्स ने दावा किया, "हाई कोर्ट ने डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) चेन्नई को 26/04/22 से 6 हफ्तों के अंदर जॉब एनालिसिस करने का आदेश दिया था। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने लेबर डिपार्टमेंट को परमिशन देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि सिर्फ रेलवे के पास ही जॉब एनालिसिस करने की काबिलियत है और रेलवे मैनेजमेंट ने वह भी करने से मना कर दिया।"

