'ऐसी समस्याओं का सामना तो हम भी कर रहे', IndiGo Crisis के बीच लोको पायलट यूनियन का बड़ा बयान 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक प्रमुख लोको पायलट यूनियन ने सोमवार को कहा कि इंडिगो के ऑपरेशंस में रुकावट से एविएशन सेक्टर में पैदा हुआ संकट, इसी तरह की मांग के कारण इंडियन रेलवे में लोको पायलटों को होने वाली लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों जैसा ही है।

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए) ने कहा कि इंडिगो विवाद सिर्फ एविएशन का मामला नहीं है, यह सभी हाई-रिस्क इंडस्ट्रीज के लिए एक चेतावनी है। केसी जेम्स ने क्या कहा? AILRSA के सेक्रेटरी जनरल केसी जेम्स ने एक बयान में कहा, "चाहे आसमान में हो या रेल की पटरियों पर, कर्मचारियों की थकान सीधे यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है। मॉडर्न स्लीप साइंस पर आधारित नियम सिर्फ ड्यूटी से बचने के लिए 'यूनियन की मांगें' नहीं हैं। बल्कि, ये सुरक्षा मानकों की मांगें हैं।"

उन्होंने कहा, "मौजूदा एविएशन संकट रेलवे मैनेजमेंट के लिए एक सबक होना चाहिए। लाखों यात्रियों की जिंदगी एयरलाइंस के बजाय लोको पायलटों की सतर्कता पर ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि रेलवे में टेक्निकल तरक्की एयरवेज के मुकाबले बहुत कम है।"

यूनियन दोहराईं अपनी मांगें एविएशन संकट के बीच, यूनियन ने अपनी मांगों को दोहराया, जैसे कि लगातार ज्यादा से ज्यादा दो नाइट ड्यूटी; इंसानी शरीर के हिसाब से सही ड्यूटी के घंटे और हर ड्यूटी के बाद पर्याप्त आराम, साथ ही हफ्ते में आराम। उन्होंने कई रेल दुर्घटना जांचों का भी हवाला दिया, जिनमें क्रू के अजीब काम के घंटों पर सवाल उठाए गए थे।

जेम्स ने कहा, "अनिल काकोडकर सेफ्टी रिव्यू कमेटी 2012 से लेकर त्रिपाठी कमेटी (HPC 2013) जैसे पार्लियामेंट्री पैनल तक, कई हाई-लेवल कमेटियों ने लोको पायलटों के लिए साइंटिफिक वर्किंग आवर रेगुलेशन की बार-बार सिफारिश की है। फिर भी रेलवे बोर्ड ने ऑपरेशनल दिक्कतों का हवाला देते हुए इन्हें लागू करने से मना कर दिया है।"