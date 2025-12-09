'कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों न हो...', IndiGo संकट के बीच केंद्रीय मंत्री ने फिर दी चेतावनी

सरकार ने टिकट की कीमतों पर लिमिट लगाई: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री का दावा है कि बैठक के दौरान सभी एयरलाइंस ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो इसमें फेल रहे। फ्लाइट रद होने के बाद जब एयरलाइंस ने धड़ल्ले से किराया बढ़ाना शुरू किया, तो सरकार ने फिर से बीच में दखल देते हुए टिकट के दामों पर लिमिट लगा दी, जिससे यात्रियों का शोषण न हो।

इंडिगो के स्लॉट में कटौती

इंडिगो पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने एयरलाइन के स्लॉट में भी कटौती कर दी है। इंडिगो हर दिन 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। मगर 5 प्रतिशत की कटौती के बाद एयरलाइंस के 110 के आसपास स्लॉट्स कम होने की संभावना है। सरकार ने यह स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को देने के संकेत दिए हैं।