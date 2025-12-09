Language
    'कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों न हो...', IndiGo संकट के बीच केंद्रीय मंत्री ने फिर दी चेतावनी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:41 PM (IST)

    IndiGo Crisis: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो संकट पर एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि यात्रियों को परेशान करने और सुरक्षा से समझौ ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो संकट पर संसद में फिर बोले केंद्रीय मंत्री। फोटो - एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज फिर से संसद में इंडिगो संकट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सभी एयरलाइंस को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि पैसेंजर्स को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

    लोकसभा में भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिगो की उड़ान फिर से सामान्य हो रही है। एयरपोर्ट पर भी स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। पैसेंजर्स की भीड़ कम होने लगी है। मंत्रालय की निगरानी में सभी यात्रियों को रिफंड और लगेज समेत हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है।

    Ram Mohan Naidu (1)

    केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। फोटो - एएनआई

    केंद्रीय मंत्री ने संसद में क्या कहा?

    राम मोहन नायडू ने कहा, "DGCA ने इंडिगो के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हम मामले की गंभीरता से जांच भी कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

    केंद्रीय मंत्री के अनुसार,

    कितनी भी बड़ी एयरलाइन क्यों न हो, उसे खराब प्लानिंग और नियमों का सही तरह से पालन न करने के कारण यात्रियों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। 

    DGCA ने की थी बैठक: केंद्रीय मंत्री

    राम मोहन नायडू का कहना है कि FDTL के नियमों में बदलाव पायलटों की थकान को कम करने के लिए किया गया था, जिससे यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। DGCA ने सभी एयरलाइंस से बात करने के बाद इन नियमों को लागू किया था। पहले चरण की बातचीत 1 जुलाई 2025 को हुई थी और दूसरे चरण की बातचीत 1 नवंबर 2025 को की गई थी।

    सरकार ने टिकट की कीमतों पर लिमिट लगाई: केंद्रीय मंत्री

    केंद्रीय मंत्री का दावा है कि बैठक के दौरान सभी एयरलाइंस ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो इसमें फेल रहे। फ्लाइट रद होने के बाद जब एयरलाइंस ने धड़ल्ले से किराया बढ़ाना शुरू किया, तो सरकार ने फिर से बीच में दखल देते हुए टिकट के दामों पर लिमिट लगा दी, जिससे यात्रियों का शोषण न हो।

    इंडिगो के स्लॉट में कटौती

    इंडिगो पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने एयरलाइन के स्लॉट में भी कटौती कर दी है। इंडिगो हर दिन 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। मगर 5 प्रतिशत की कटौती के बाद एयरलाइंस के 110 के आसपास स्लॉट्स कम होने की संभावना है। सरकार ने यह स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को देने के संकेत दिए हैं।

