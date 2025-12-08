Language
    'सारी एयरलाइंस के लिए उदाहरण सेट करेंगे...' IndiGo संकट पर केंद्रीय मंत्री ने संसद में क्या कहा?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    Indigo Crisis in Parliament: केंद्रीय मंत्री ने संसद में इंडिगो संकट पर बयान देते हुए कहा कि सरकार सभी एयरलाइंस के लिए एक मिसाल कायम करेगी। संसद में क ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले एक हफ्ते से इंडिगो संकट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हवाई यात्रा करने वालों की शामत आ गई है। हजारों फ्लाइट रद होने के बाद लोगों को रिफंड से लेकर लगेज के लिए एयरपोर्ट पर घंटों लाइन लगानी पड़ी। हालांकि, इस पूरी घटना पर सरकार की सख्त नजर थी। वहीं, अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने संसद में इसपर चुप्पी तोड़ी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पिछले दिनों जो भी हुआ, उसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाने वाली है। सरकार सभी एयरलाइंस के लिए एक उदाहरण सेट करेगी, जिससे भविष्य में ऐसा फिर कभी न हो।