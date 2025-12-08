'सारी एयरलाइंस के लिए उदाहरण सेट करेंगे...' IndiGo संकट पर केंद्रीय मंत्री ने संसद में क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले एक हफ्ते से इंडिगो संकट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हवाई यात्रा करने वालों की शामत आ गई है। हजारों फ्लाइट रद होने के बाद लोगों को रिफंड से लेकर लगेज के लिए एयरपोर्ट पर घंटों लाइन लगानी पड़ी। हालांकि, इस पूरी घटना पर सरकार की सख्त नजर थी। वहीं, अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने संसद में इसपर चुप्पी तोड़ी है।