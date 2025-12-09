Language
    'पैरों पर वापस लौटी IndiGo...' संकट के बीच एयरलाइंस के CEO का बड़ा दावा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    इंडिगो के सीईओ ने हाल ही में हुई उड़ानों में देरी और व्यवधान के लिए यात्रियों से माफी मांगी है। उन्होंने परिचालन को सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से संकट का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन वापस पटरी पर लौटना शुरू कर दी है। एयरलाइन्स के सीईओ ने ऐसा दावा किया है। इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर अल्बर्स का मंगलवार को एक बयान सामने आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि, 'आपकी एयरलाइन, IndiGo अपने पैरों पर वापस आ गई है। हमारा ऑपरेशन अब दोबारा से स्टेबल हो गया है। जब ऑपरेशन में बड़ी रुकावट आई तो हमने आपको निराश किया हमें उसके लिए बेहद अफसोस है।'

    इंडिगो सीईओ ने यात्रियों से माफी मांगी

    पीटर अल्बर्स ने अपने बयान में आगे लिखा था, 'हालांकि हम कैंसिलेशन को वापस नहीं ले सकते, लेकिन मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तब से हमारी पूरी इंडिगो टीम बहुत मेहनत कर रही है'।

    उड़ानों में देरी के लिए खेद व्यक्त किया

    उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने फंसे हुए यात्रियों का ध्यान रखा गया है। सभी कैंसिल हुई टिकटों के पैसे बिना किसी सवाल के वापस कर दिए हैं। इसके साथ ही सामान उनके असली मालिकों को लौटाया जा रहा है।

    परिचालन को सामान्य करने के लिए कदम उठाए

    उन्होंने कहा कि अब जब इस अचानक आए संकट से निपटा जा चुका है, तो एयरलाइन ने इस पर अंदर ही अंदर ध्यान देना शुरू कर दिया है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या सबक सीखा जाए और इससे कैसे मजबूती से निकला जाए?