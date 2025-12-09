'पैरों पर वापस लौटी IndiGo...' संकट के बीच एयरलाइंस के CEO का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से संकट का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन वापस पटरी पर लौटना शुरू कर दी है। एयरलाइन्स के सीईओ ने ऐसा दावा किया है। इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर अल्बर्स का मंगलवार को एक बयान सामने आया है।

उन्होंने कहा कि, 'आपकी एयरलाइन, IndiGo अपने पैरों पर वापस आ गई है। हमारा ऑपरेशन अब दोबारा से स्टेबल हो गया है। जब ऑपरेशन में बड़ी रुकावट आई तो हमने आपको निराश किया हमें उसके लिए बेहद अफसोस है।' इंडिगो सीईओ ने यात्रियों से माफी मांगी पीटर अल्बर्स ने अपने बयान में आगे लिखा था, 'हालांकि हम कैंसिलेशन को वापस नहीं ले सकते, लेकिन मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तब से हमारी पूरी इंडिगो टीम बहुत मेहनत कर रही है'।

उड़ानों में देरी के लिए खेद व्यक्त किया उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने फंसे हुए यात्रियों का ध्यान रखा गया है। सभी कैंसिल हुई टिकटों के पैसे बिना किसी सवाल के वापस कर दिए हैं। इसके साथ ही सामान उनके असली मालिकों को लौटाया जा रहा है।