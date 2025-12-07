इंडिगो संकट का पांचवां दिन: 800 से अधिक उड़ानें रद, एअरलाइन के CEO को सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस
घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो की शनिवार को लगातार पांचवें दिन 800 से अधिक उड़ानें रद होने से यात्री हलकान रहे। कंपनी ने एक दिन पहले 1600 उड़ानें रद की थीं ...और पढ़ें
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो की शनिवार को लगातार पांचवें दिन 800 से अधिक उड़ानें रद होने से यात्री हलकान रहे। कंपनी ने एक दिन पहले 1600 उड़ानें रद की थीं। देश के विमानन इतिहास में किसी भी भारतीय एयरलाइन द्वारा एक दिन में उड़ानें रद करने का यह एक रिकॉर्ड है।
इंडिगो सामान्य रूप से प्रतिदिन 2300 उड़ानें संचालित करती है
इंडिगो सामान्य रूप से प्रतिदिन 2300 उड़ानें संचालित करती है। एयरलाइन ने कहा कि उसने शनिवार को 1500 उड़ानें संचालित कीं। इसने यह भी कहा कि 95 प्रतिशत से अधिक नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा 138 गंतव्यों में से 135 पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है।
घरेलू विमानन सेवा में इंडिगो की 64 प्रतिशत हिस्सेदारी
घरेलू विमानन सेवा में इंडिगो की 64 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसलिए उड़ानें थमने से हजारों यात्री देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से शनिवार को 106 उड़ानें रद हुईं। कलकत्ता हवाई अड्डे पर 41 उड़ानें रद की गईं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि देशभर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चेक-इन और चेक-आउट सुचारु रूप से हो रहा है।
मनमाने तौर-तरीके और गैरपेशेवर व्यवहार का आरोप झेल रही इंडिगो ने एक्स और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि उड़ानें रद या देरी होने का मुख्य कारण अचानक बड़ी संख्या में स्टाफ की अनुपस्थिति, क्रू की उपलब्धता में कमी, आपरेशनल मैनेजमेंट और सिस्टम ¨सक्रोनाइजेशन में गड़बड़ी है। एक क्रू मेंबर के सीक्वेंसिंग में फंसने से कई उड़ानें एक के बाद एक रद करनी पड़ीं।
शुक्रवार की तुलना में आज कम उड़ानें रद हुईं
एयरलाइन ने कहा, इंडिगो पूरे नेटवर्क में अपने परिचालन को पटरी पर लाने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। हमारी टीमें शेड्यूल को स्थिर करने और देरी को कम करने पर लगी हुई हैं। शुक्रवार की तुलना में आज कम उड़ानें रद हुईं। हम अगले कुछ दिनों में इस संख्या को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
भारतीय विमानन परिषद के अध्यक्ष ने की यह मांग
एएनआइ के अनुसार, भारतीय विमानन परिषद के अध्यक्ष नितिन जाधव ने इंडिगो की उड़ानें रद होने की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, इसके लिए इंडिगो प्रबंधन ही जिम्मेदार है, पायलट नहीं.. डीजीसीए (नागरिक विमानन महानिदेशालय) उसका समर्थन कर रहा है। मैं डीजीसीए और इंडिगो की सीबीआइ जांच की मांग करता हूं। इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है।
पायलटों के संगठन एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन इंडिया ने डीजीसीए द्वारा इंडिगो को दी गई राहत पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसने कहा कि इन छूटों ने न केवल नियामक समानता को नष्ट किया है, बल्कि लाखों यात्रियों को जोखिम में भी डाल दिया है।
CEO को कारण बताओ नोटिस
इंडिगो के लगातार बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने अब सख्त कदम उठा लिया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। एयरलाइन के भारी पैमाने पर हो रहे कैंसिलेशन और देरी से यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।