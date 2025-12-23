इंडिगो ने दिल्ली, मुंबई सहित कई हवाई अड्डों से रद की 50 उड़ानें, डीजीसीए ने गठित की जांच समिति
घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को दिल्ली, मुंबई सहित कई हवाई अड्डों से लगभग 50 उड़ानें रद कर दीं। एयरलाइन ने उड़ान रद किये जाने का कोई कारण नहीं ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को लगभग 50 उड़ानें रद कर दीं। ये उड़ानें मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, पुणे, चंडीगढ़, अमृतसर, इंदौर और पटना समेत कई हवाई अड्डों से रद की गई हैं।
हालांकि, एयरलाइन ने उड़ान रद किये जाने का कोई कारण नहीं बताया है। इस महीने की शुरुआत में बड़े पैमाने पर परिचालन व्यवधान को लेकर इंडिगो के खिलाफ जांच की जा रही है।
इंडिगो को उसकी शीतकालीन अनुसूची के तहत शुरू में घरेलू मार्गों पर प्रति सप्ताह 15,014 उड़ानें या प्रति दिन 2,144 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जो कि 2025 की ग्रीष्मकालीन अनुसूची में उसके द्वारा संचालित प्रति सप्ताह 14,158 उड़ानों की तुलना में छह प्रतिशत अधिक थी।
हालांकि, परिचालन में भारी व्यवधान के कारण हजारों उड़ानें रद होने से देश में लाखों हवाई यात्रियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद सरकार ने उसके शीतकालीन कार्यक्रम में 10 प्रतिशत या प्रतिदिन 214 उड़ानों की कटौती की। परिणामस्वरूप, एयरलाइन अंतरराष्ट्रीय और कार्गो सेवाओं को छोड़कर, प्रति दिन 1,930 से अधिक उड़ान संचालित नहीं कर सकती है।
बड़े पैमाने पर उड़ानें रद होने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
