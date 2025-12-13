इंडिगो का बड़ा फैसला, 3-5 दिसंबर में एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को मिलेगा 500 करोड़ से अधिक का रिफंड
इंडिगो ने फ्लाइट रद होने के बाद बड़ा एलान किया है। 3-5 दिसंबर के बीच एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड मिलेगा। इंडिगो ने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अपने यात्रियों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इंडिगो उन सभी यात्रियों को मुआवजा राशि देगी, जो 3, 4 और 5 दिसंबर को उड़ान रद होने या अधिक देरी होने से एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इंडियो द्वारा यात्रियों को 500 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया जाएगा।
इंडिगो एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि वह 3, 4 और 5 दिसंबर की उन सभी प्रभावित उड़ानों की पहचान कर रही है। इसके बाद जनवरी 2026 से यात्रियों से सीधे संपर्क करके रिफंड व मुआवजा प्रक्रिया शुरू करेगी। इंडिगो ने इसे पारदर्शी, आसान और परेशानी-मुक्त बनाने का वादा किया है।
इंडिगो ने दी जानकारी
शुक्रवार को X पर एयरलाइन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि हमारा लक्ष्य इस प्रक्रिया (रिफंड की) को आपके लिए यथासंभव पारदर्शी, आसान और परेशानी मुक्त बनाना है। हम उन ग्राहकों को 500 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा प्रदान करेंगे, जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद कर दी गईं या कछ ऐसे ग्राहक जो एयरपोर्ट पर लंबे समय तक फंसे हुए थे।
एयरलाइन ने कहा कि वह उन उड़ानों की पहचान करने की प्रक्रिया में है जिनमें 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रियों को भारी परेशानी हुई और वे हवाई अड्डों पर फंसे रह गए। एयरलाइन जनवरी में ऐसे सभी यात्रियों से संपर्क करेगी ताकि उन्हें आसानी से मुआवजा दिया जा सके। एयरलाइन ने शीघ्र रिफंड जारी करने की बात कही है।
इंडिगो ने X पर कहा कि दिसंबर 2025 तक हमारा प्राथमिक ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि प्रभावित ग्राहकों के सभी रिफंड कुशलतापूर्वक, शीघ्रता से और अत्यंत तत्परता के साथ भेजे जाएंगे। इनमें से अधिकांश पहले ही पूरे हो चुके हैं और शेष जल्द ही दिखाई देंगे।
