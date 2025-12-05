Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पारस्परिक लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी, संसद में बोले विदेश राज्य मंत्री

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:35 PM (IST)

    विदेश राज्य मंत्री ने संसद को सूचित किया कि भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि अमेरिका के साथ भारत का सहयोग जारी है। इसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत भी शामिल है। वीजा संबंधी मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि यह निर्णय संप्रभु मामले हैं, लेकिन भारत और अमेरिका इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने जोर देकर कहा कि कुशल प्रतिभाओं की आवाजाही दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। वह डीएमके सांसद कलानिधि वीरस्वामी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

    19 सितंबर 2025 को अमेरिकी प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके तहत नए एच-1बी आवेदनों पर 1,00,000 डालर का शुल्क लगाया जाएगा। इसके बाद 21 सितंबर को अमेरिका में पहले से रह रहे कुछ श्रेणियों के आवेदकों पर शुल्क लागू न होने के बारे में स्पष्टता दी गई थी।

    सिंह ने कहा कि चूंकि यह उद्घोषणा 21 सितंबर से ही प्रभावी हुई, इसलिए भारतीय नागरिकों पर इसके प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई तुलनीय डाटा उपलब्ध नहीं है। इस समय इसके प्रभाव का कोई भी आकलन काल्पनिक है।

    वहीं, डोनल्ड ट्रंप के अगले क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होने के संबंध में भी सवाल पूछे गए। पूछा गया कि क्या यह सच है कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अगले वर्ष भारत आने का निमंत्रण दिया है। उसका विवरण क्या है।

    इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि इस आयोजन की तारीखों, एजेंडे को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। ये विवरण अन्य क्वाड भागीदारों के परामर्श से निर्धारित किए जाएंगे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

     