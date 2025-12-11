India-US Trade Deal: पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर की बात, क्या भारत से टैरिफ हटाएगा अमेरिका?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी मुद्दों पर बन रही सहमति के संकेतों के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के निरंतर मजबूती पर संतुष्टि व्यक्त की। यह बातचीत नई दिल्ली में हुई भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं के ठीक बाद हुई है, जिसे दोनों पक्षों ने काफी सकारात्मक बताया है।

मोदी और ट्रंप के बीच व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, रक्षा एवं सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग विस्तार पर विचारों का आदान-प्रदान किया।मोदी और ट्रंप ने भारत-अमेरिका के बीच रक्षा, वाणिज्य व प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए फरवरी, 2025 में घोषित काम्पैक्ट (कैटेलाइजिंग आपर्चूनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सीलेरेटेड कामर्स एंड टेक्नोलोजी) पर जोर दिया है।

इसके अलावा क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास पर चर्चा करते हुए दोनों ने साझा चुनौतियों का सामना करने और सामूहिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निकट सहयोग पर सहमति जताई। भविष्य में संपर्क में बने रहने पर सहमति दोनों नेताओं ने भविष्य में संपर्क में बने रहने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि, “राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। हमने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एकजुट होकर आगे भी काम करते रहेंगे।''

सनद रहे कि अमेरिकी उप-व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर के नेतृत्व में दो दिवसीय वार्ता आज ही समाप्त हुई है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और संयुक्त सचिव दर्पण जैन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने टैरिफ राहत, बाजार पहुंच, कृषि उत्पादों, डेयरी, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर प्रगति दर्ज की है।

ट्रेड डील पर आगे बढ़ी बात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि, “वार्ताएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति कर रहे हैं।'' सनद रहे कि फरवरी, 2025 में मोदी और ट्रंप की वॉशिंगटन में हुई मुलाकात में शरद ऋतु तक कारोबारी समझौता करने की सहमति बनी थी। लेकिन उसके बाद स्थिति सिर्फ बिगड़ी है।

कभी भारत पर आयात रोकने का आरोप लगा कर तो कभी रूस से तेल खरीदने का आरोप लगा कर ट्रंप सरकार भारतीय आयात पर 50 फीसद का टैक्स लगा चुके हैं। भारत भी अमेरिकी दबाव मे नहीं झुकने का साफ संकेत दे चुका है।