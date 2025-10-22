Language
    नवंबर में होगा भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील? पीएम मोदी-ट्रंप की फोन पर क्या हुई बात?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की संभावना नवंबर में है। प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा रद्द हो गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। भारत चाहता है कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए 25% शुल्क को हटाए। समझौते के तहत, 2030 तक व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है।

    भारत-अमेरिका व्यापार समझौता (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच अब नवंबर में ही व्यापारिक समझौते के आसार हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद अक्टूबर आखिर में ही व्यापार समझौते के पहले चरण की घोषणा की उम्मीद की जा रही थी।

    मलेशिया में इस सप्ताह आसियान समिट का आयोजन हो रहा है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस समिट में हिस्सा लेने 25 अक्टूबर को मलेशिया जाने वाले थे जहां ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद व्यापार समझौते का ऐलान हो सकता था।

    प्रधानमंत्री ने टाला मलेशिया दौरा

    लेकिन अब उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने मलेशिया के अपने दौरे को टाल दिया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर लगातार वार्ता चल रही है और अमेरिका से तेल खरीदारी में बढ़ोतरी को लेकर भारत के आश्वासन के बाद व्यापार समझौता और करीब होता दिख रहा है।

    भार और अमेरिका के बीच निवेश को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। अमेरिकी मक्का और सोयाबीन को भी भारत में लाने का रास्ता सोचा जा रहा है जिस पर कमोबेश रास्ता निकाल लिया गया है। भारत चाहता है कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के बदले भारत पर जो 25 प्रतिशत का शुल्क लगाया है, पहले उसे समाप्त किया जाए। फिर 25 प्रतिशत के पारस्परिक शुल्क में कटौती की जाए।

    कब से लगा है 50% टैरिफ

    गत 27 अगस्त से भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के बाद अमेरिका में भारत का निर्यात प्रभावित होने लगा है और मासिक रूप से तुलना करने पर अमेरिका में होने वाले निर्यात में गिरावट दिख रही है। भारत अमेरिका में मुख्य रूप से टेक्सटाइल, लेदर आइटम, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स व ज्वैलरी जैसे रोजगारपरक सेक्टर से जुड़े आइटम का निर्यात करता है।

    50 प्रतिशत के शुल्क के बाद इन सेक्टर के अमेरिकी निर्यात में कमी आ रही है जिससे भविष्य में रोजगार प्रभावित हो सकता है। वैसे, ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद खुद ही भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) के लिए बातचीत शुरू करने का ऐलान किया था।

    क्या है लक्ष्य?

    इस साल के नवंबर में बीटीए के पहले चरण को पूर करने का लक्ष्य रखा गया था। व्यापार समझौते के गतिरोध को खत्म करने के लिए गत सितंबर से लेकर अब तक दोनों देशों के नेताओं व अधिकारी एक-दूसरे देश का दौरा कर चुके हैं। बीटीए के तहत दोनों देश वर्ष 2030 तक अपने व्यापार को 500 अरब डालर तक ले जाना चाहते हैं।