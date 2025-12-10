इन दो देशों के साथ भारत की बड़ी डील, अमेरिका के साथ ट्रेड पर क्या बोले पीयूष गोयल

डिजिटल डेस्क, नुई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए बातचीत अपने अंतिम चरण में है और दोनों के जल्द ही संपन्न होने की उम्मीद है।

'प्रवासी राजस्थानी दिवस' में हिस्सा लेने यहां पहुंचे गोयल ने संकेत दिया कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली के साथ भी व्यापार समझौते के लिए बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि ओमान के साथ समझौते के लिए बातचीत अंतिम चरण में है और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टाड मैक्ले शुक्रवार को नई दिल्ली आ रहे हैं।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच रही है। इजरायल के साथ व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा कि उन्होंने इजरायल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ हाल ही में बैठक की थी और दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के लिए अपने मुख्य वार्ताकारों को नियुक्त कर दिया है।

तेल अवीव में दोनों देशों ने समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, 'हमें उम्मीद है कि इजराइल के साथ पहले चरण की शुरुआत होगी।'

आगे बढ़ रही भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दल वार्ता के लिए नई दिल्ली में है।

मंत्री ने साथ ही अमेरिकी आधिकारिक दल से मुलाकात करने का संकेत दिया। इस समझौते के लिए अमेरिका के मुख्य वार्ताकार और दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच, भारत के मुख्य वार्ताकार एवं वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव दर्पण जैन के साथ चर्चा करेंगे।

भारत, यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता को शीघ्र पूरा करने को प्रतिबद्ध: गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत आगे बढ़ रहे हैं और समझौते की एक मोटी रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ समूह ने आठ साल से अधिक के अंतराल के बाद जून 2022 में एफटीए, निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेत समझौते पर बातचीत फिर से शुरू की। बाजारों को खोलने के स्तर पर मतभेदों के कारण यह बातचीत 2013 में रुक गई थी।