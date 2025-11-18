Language
    सूरत और वापी के बीच 100KM के ट्रैक पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने बताया कब पूरी होगी परियोजना

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 में सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर 2 घंटे 17 मिनट हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना में देरी हुई है, लेकिन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

    अगस्त 2027 में बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब अगस्त 2027 में अपने उद्घाटन के दौरान सूरत और वापी के बीच 100 किमी की दूरी तय करेगी। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को दी। पहले, वैष्णव ने कहा था कि उद्घाटन के दौरान ट्रेन सूरत से बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

    देश का पहला 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कारिडोर साबरमती (अहमदाबाद) और मुंबई के बीच बनाया जा रहा है। इस पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इससे इन दोनों शहरों के बीच की दूरी दो घंटे 17 मिनट में तय होगी।

    सूरत और वापी के बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

    इस रेल कारिडोर की नींव 2017 में रखी गई थी और इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का प्रस्ताव था, लेकिन भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दों के चलते इस महत्वाकांक्षी परियोजना में देरी हुई है।

    वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी वैसे तो एक घंटे 58 मिनट में तय कर लेगी लेकिन सभी 12 स्टेशनों पर रुकने पर यह यात्रा दो घंटे 17 मिनट में पूरी होगी।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया सूरत स्टेशन की यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि पीएम कारिडोर निर्माण की गति से बहुत खुश थे।